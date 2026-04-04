خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​رئیس سازمان بهزیستی کشور:

ثبت نزدیک به ۸۰ هزار تماس با صدای مشاور در یک ماه

ثبت نزدیک به ۸۰ هزار تماس با صدای مشاور در یک ماه
کد خبر : 1769094
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این مدت ۷۹ هزار و ۴۵۸ تماس موفق با صدای مشاور ۱۴۸۰ انجام شده است، گفت: ۴ هزار و ۱۸۸ مورد مرتبط با موضوع جنگ بوده است.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی با اشاره به فعالیت مستمر سامانه‌های ۱۲۳ و ۱۴۸۰ اظهار کرد: این دو سامانه به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی در ایام جنگ فعال بودند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی ایفا کردند. 

حسینی در ادامه با ارائه جزئیات عملکرد خط مشاوره ۱۴۸۰ در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا کنون گفت: در این مدت ۷۹ هزار و ۴۵۸ تماس موفق در سطح کشور ثبت شده که از این تعداد ۶۲ هزار و ۴۰۶ تماس‌گیرنده زن و ۱۷ هزار و ۵۲ نفر مرد بوده‌اند. 

وی تصریح کرد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۴ هزار و ۱۸۸ مورد مرتبط با موضوع جنگ، ۲۰ هزار و ۷۸۶ مورد مربوط به اختلالات خلقی و ۳۹ هزار و ۹۶۳ تماس در حوزه مشکلات خانوادگی و زوجین بوده است. 

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همچنین ۱۴ هزار و ۵۲۱ تماس دیگر نیز به سایر موضوعات از جمله مشکلات بین‌فردی، مسائل کودک و نوجوان و اعتیاد اختصاص داشته است. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، حسینی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات روانی-اجتماعی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های مشاوره‌ای، تیم‌های سیار و گروه‌های اجتماع‌محور، تلاش کرده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات تخصصی و حمایتی را به اقشار مختلف مردم ارائه دهد و از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار