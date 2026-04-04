ثبت نزدیک به ۸۰ هزار تماس با صدای مشاور در یک ماه

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی با اشاره به فعالیت مستمر سامانه‌های ۱۲۳ و ۱۴۸۰ اظهار کرد: این دو سامانه به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی در ایام جنگ فعال بودند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی ایفا کردند.

حسینی در ادامه با ارائه جزئیات عملکرد خط مشاوره ۱۴۸۰ در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا کنون گفت: در این مدت ۷۹ هزار و ۴۵۸ تماس موفق در سطح کشور ثبت شده که از این تعداد ۶۲ هزار و ۴۰۶ تماس‌گیرنده زن و ۱۷ هزار و ۵۲ نفر مرد بوده‌اند.

وی تصریح کرد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۴ هزار و ۱۸۸ مورد مرتبط با موضوع جنگ، ۲۰ هزار و ۷۸۶ مورد مربوط به اختلالات خلقی و ۳۹ هزار و ۹۶۳ تماس در حوزه مشکلات خانوادگی و زوجین بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همچنین ۱۴ هزار و ۵۲۱ تماس دیگر نیز به سایر موضوعات از جمله مشکلات بین‌فردی، مسائل کودک و نوجوان و اعتیاد اختصاص داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، حسینی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات روانی-اجتماعی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های مشاوره‌ای، تیم‌های سیار و گروه‌های اجتماع‌محور، تلاش کرده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات تخصصی و حمایتی را به اقشار مختلف مردم ارائه دهد و از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

