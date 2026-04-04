تشکیل پارلمان دانشآموزی بهزیستی در ۲۵۰ شهرستان
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و توانمندسازی سازمان بهزیستی با اشاره به فعال شدن طرح پارلمان دانشآموزی در تمامی استانهای کشور، از پیشگامی ۹ استان در تکمیل ساختارها خبر داد و پیشنهاد کرد: پارلمان ملی دانشآموزی بهار امسال تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، آرزو ذکاییفر در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح پارلمان دانشآموزی سازمان بهزیستی، این طرح را از اقدامات راهبردی و تحولی در مسیر ارتقای توانمندسازی، هویتبخشی و توسعه مشارکت اجتماعی دانشآموزان تحت پوشش برشمرد.
وی با اشاره به اینکه پارلمان دانشآموزی بهزیستی با هدف ایجاد بستر نظاممند برای تقویت مطالبهگری هوشمندانه، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکتجویی هدفمند طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: بر اساس گزارشهای دریافتی، این طرح در هر ۳۱ استان کشور بهصورت فعال در حال پیگیری بوده و تاکنون ساختارهای پارلمانی آن در ۲۵۰ شهرستان شکل گرفته است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه این میزان از مشارکت، بیانگر ظرفیت بالای جامعه هدف در همراهی با برنامههای تحولی سازمان است، افزود: شکلگیری این شبکه گسترده، زمینهای ارزشمند برای شناسایی، سازماندهی و بهکارگیری توانمندیهای دانشآموزان مستعد در سطوح محلی، استانی و ملی فراهم آورده است.
ذکاییفر همچنین با اشاره به استانهای پیشگام در تکمیل ساختار استانی این طرح، تصریح کرد: ۹ استان تهران، آذربایجان غربی، گلستان، قزوین، قم، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و زنجان موفق شدهاند فرآیندهای پارلمانی خود را در سطح استانی بهطور کامل مستقر کنند و از این حیث، بهعنوان استانهای الگو در اجرای این برنامه ملی شناخته میشوند.
وی در تبیین عملکرد استانهای پیشگام خاطرنشان کرد: تهران در حوزه شبکهسازی و سازماندهی، آذربایجان غربی در اجرای موفق طرح در مناطق مرزی، گلستان در تقویت وفاق و همافزایی، قزوین در انضباط اجرایی، قم در توسعه محتوای فکری و فرهنگی، کردستان در جلب مشارکت دانشآموزان، لرستان در شناسایی ظرفیتهای مناطق کمتر برخوردار، چهارمحال و بختیاری در سرعت استقرار ساختارهای نظارتی و زنجان در مستندسازی و انسجام تشکیلاتی، عملکردی شایسته توجه داشتهاند.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به دستاوردهای کلان این طرح، تحقق پوشش کامل ۳۱ استان کشور، فعالسازی ۲۵۰ شهرستان و ایجاد بستر سازمانیافته برای حضور دانشآموزان در فرآیندهای اجتماعی و مدیریتی را از مهمترین نتایج این برنامه دانست و اظهار داشت: این دستاورد، بیانگر عبور موفق طرح از سطح اجرایی اولیه و ورود آن به مرحله تثبیت و تعمیق است.
ذکاییفر با تأکید بر لزوم استمرار حمایتهای ستادی و بهرهگیری از تجارب استانهای پیشگام، پیشنهاد کرد: مقدمات تشکیل پارلمان ملی دانشآموزی در فصل بهار فراهم شود و فرآیند تکمیل ساختار سایر استانها نیز با اتکا به تجربیات موفق استانهای الگو سرعت یابد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار نگاه حمایتی، توسعهمحور و آیندهنگر در سازمان بهزیستی کشور میتواند پارلمان دانشآموزی را به یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی سازمان در سال ۱۴۰۵ تبدیل کند.