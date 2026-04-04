اعلام جزئیات آسیبدیدگی خوابگاههای دانشگاه خلیج فارس بوشهر+ فیلم
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خلیج فارس از آسیب به دو خوابگاه این دانشگاه در پی حملات اخیر، خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خلیج فارس اعلام کرد: خوابگاه پسرانه دریا با ظرفیت ۶۰۰ دانشجو دیگر قابل سکونت نیست. موجهای انفجار آسیبهای شدیدی به این خوابگاه دانشجویی رسانده است.
او اضافه کرد: مجتمع خوابگاهی دخترانه کوثر هم بزرگترین مجتمع خوابگاهی دانشگاه خلیج فارس بود که ظرفیت ۱۶۰۰ نفری داشت. این خوابگاه هم بر اثر موج انفجار بوشهر دچار آسیبهای جدی شده است.