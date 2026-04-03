تکمیل ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی به تهران
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تکمیل ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حملونقل عمومی پایتخت خبر داد و گفت: این اقدام در راستای نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان تهرانی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده در تشریح تکمیل ورود ۵۰۰ اتوبوس برقی به تهران با اشاره به قرارداد منعقد شده برای تأمین ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی گفت: از مجموع این قرارداد، تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هایگر وارد تهران شده و به تدریج در خطوط مختلف به کارگیری خواهند شد.
وی افزود: بخشی از این اتوبوسها در شرایط خاص و همزمان با جنگ تحمیلی وارد کشور شده و به تهران منتقل شدند که نشاندهنده عزم جدی برای توسعه ناوگان حتی در شرایط جنگی تحمیلی است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در مجموعه شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: همکاران ما با تلاش جهادی و مضاعف در جریان جنگ تحمیلی، نه تنها فعالیت خود را متوقف نکردند بلکه با قدرت بیشتری به خدمترسانی ادامه دادند و زمینه ورود و بهرهبرداری از اتوبوسهای برقی را برای خدمت به مردم شریف ایران اسلامی فراهم کردند.
علیزاده با تأکید بر تداوم خدماترسانی در شرایط حساس جنگ رمضان افزود: در شرایطی که کشور با تهدیدات و اقدامات خصمانه تروریستهای آمریکایی-صهیونی مواجه است، این اتوبوسها وارد خطوط شده و بهصورت فعال در خدمت شهروندان تهرانی خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی در ادامه با اطمینانبخشی به شهروندان تهرانی تصریح کرد: به مردم عزیز تهران اطمینان میدهم که خادمین شما در شرکت واحد اتوبوسرانی، در کنار شما و در جریان جنگ تحمیلی، بهصورت جهادی، آماده و مقتدر به فعالیت خود ادامه دادهاند و خواهند داد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خاطرنشان کرد: با کار مضاعف و برنامهریزی دقیق، نهتنها برنامههای از پیش تعیینشده محقق شده، بلکه در همین شرایط نیز شاهد نوسازی خطوط و ارتقای ناوگان حملونقل عمومی در پایتخت هستیم. هدف اصلی ما ارائه خدمات ایمن، پاک و پایدار به شهروندان است و روند توسعه ناوگان برقی با جدیت ادامه خواهد یافت.