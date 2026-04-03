به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان محمدی با بیان اینکه از آغاز به کار دولت چهاردهم بر اساس ایده و تأکید رئیس‌جمهور، نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت گسترده مردم، خیرین و دستگاه‌های اجرایی، محور اصلی برنامه‌ها با دستاوردهای مهمی در توسعه فضاهای آموزشی، ایمن‌سازی مدارس، مشارکت‌های مردمی و بهره‌وری منابع انسانی همراه بوده است، گفت: با اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و مشارکت مردم، ۷۸۰۰ پروژه مدرسه‌سازی شامل ۴۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس تعریف و در استان‌ها فعال شده است.

وی با بیان اینکه در مهر سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۴۰۰ فضای آموزشی و پرورشی مشتمل بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس با مجموع یک میلیون و ۴۳۸ هزار مترمربع زیربنا در اختیار دانش آموزان قرار گرفت، افزود: بیش از ۶۰ درصد این پروژه‌ها با مشارکت خیرین و مردم اجرا شده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه در اجرای این نهضت ساماندهی ۸۸۰ مدرسه سنگی ناایمن و ساماندهی ۱۰۰۳ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: در قالب طرح «شهید عرب» بیش از ۲۴ هزار کلاس درس به سامانه‌های استاندارد گرمایشی و سرمایشی مجهز و با تأمین اعتبارات بند «س» تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۳.۵. ۶ میلیون مترمربع محوطه مدارس آسفالت و بام مدارس نیز بهسازی شده است و نیز در طرح «شهید عجمیان»، با همکاری گروه‌های جهادی دانش‌آموزان، معلمان و مردم، حدود ۱۰۰ هزار کلاس درس بهسازی و شاداب‌سازی شده است.

خان محمدی با بیان اینکه تاکنون ۴۸۵ مدرسه به روش تمام صنعتی ساخته شده و ۲۰۵ مدرسه صنعتی دیگر در حال ساخت است، اظهار کرد: برای نخستین بار سیستم AAC مسلح برای جایگزینی مدارس سنگی در ۵۵ مدرسه جدید مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق بند «د» ماده ۹۲ برنامه هفتم، ساخت ۲۰۰ مجتمع آموزشی بزرگ مقیاس ۳۶ کلاسه در دستور کار قرار گرفته که طراحی و اجرای ۵۰ مجتمع توسط مهندسان مشاور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۹۰ هنرستان فنی و حرفه‌ای ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است، افزود: ساخت ۳۳۰ هنرستان جدید در دست برنامه‌ریزی و اجراست، همچنین ۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات هنرستان‌ها اختصاص یافته است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه انرژی‌های پاک، عملیات احداث نیروگاه خورشیدی کوچک در بام ۲۵۰۰ مدرسه آغاز شده است، ادامه داد: تعداد قابل توجهی از مدارس دیگر نیز به این فناوری مجهز شده‌اند.

به گزارش صداو سیما، خان محمدی با بیان اینکه در سال گذشته تعهدات خیرین از عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، گفت: در همین راستا سامانه هوشمند «بسازمدرسه؛ بسازمدرسه» با هدف تسهیل در مشارکت همگانی مردم راه‌اندازی شده و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان مشارکت خرد و کلان مردمی در آن ثبت شده است. این پویش با پیش قدمی رئیس‌جمهور و مشارکت اعضای هیأت دولت آغاز شد و بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم و نهادها به آن پیوستند.

انتهای پیام/