به گزارش ایلنا، محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تشریح خدمات حوزه سلامت در تعطیلات نوروزی و جنگ تحمیلی رژیم غاصب آمریکایی صهیونی به کشورمان پرداخت و اظهار کرد: امسال گیلان میزبان حدود ۷ میلیون مسافر بود که در کنار جمعیت ۲.۵ میلیون نفری استان، نیازمند بسیج گسترده امکانات و نیروهای حوزه سلامت بود.

وی با ارائه آماری از مراجعات مردمی تا ۱۱ فروردین، افزود: در این مدت بیش از ۱۰۱ هزار نفر به بخش‌های اورژانس مراکز درمانی مراجعه کردند که از این تعداد، ۸۷ هزار نفر به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: همچنین بیش از ۹ هزار بیمار در بخش‌های عمومی و یک‌هزار و ۶۳۷ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و تحت خدمات تخصصی قرار گرفتند.

آشوبی با اشاره به فعالیت مستمر اتاق‌های عمل در ایام نوروز گفت: در این مدت ۳ هزار و ۲۱۱ عمل جراحی الکتیو و یک‌هزار و ۳۱۸ عمل جراحی اورژانسی در مراکز درمانی استان انجام شد.

وی یکی از چالش‌های مهم نوروز امسال را حضور قابل توجه بیماران خاص عنوان کرد و افزود: حدود ۷۰۰ بیمار دیالیزی مهمان در استان حضور داشتند که هر کدام به سه نوبت دیالیز در هفته نیاز داشتند. برای مدیریت این شرایط، با وارد کردن دستگاه‌های دیالیز جدید، ظرفیت خدمات‌رسانی استان افزایش یافت تا روند درمان این بیماران در کنار بیماران تالاسمی، هموفیلی و سرطانی بدون وقفه ادامه یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین دارو و شیرخشک در استان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های وزارت بهداشت، سهمیه شیرخشک استان ۲.۵ برابر افزایش یافت تا پاسخگوی نیاز شهروندان و مسافران باشد. همچنین ۶۰۰ داروخانه شبانه‌روزی در سطح استان فعال بوده و خدمات دارویی ارائه کردند.

آشوبی نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را از دیگر اقدامات مهم در این ایام دانست و گفت: تیم‌های بهداشتی بیش از ۲۱ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع غذا و واحدهای تولیدی انجام دادند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت آب نیز افزود: بیش از ۱۳ هزار مورد کلرزنی و نمونه‌برداری‌های میکروبی به صورت هفتگی انجام شد و طغیان‌های محدود مشاهده‌شده در مناطق رضوان‌شهر، رودبار و ملک‌رود نیز به سرعت مدیریت و مهار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان با اشاره به ثبت ۶۹۲ مورد زایمان در ایام نوروز، از جمله ۱۳ مورد دوقلوزایی، خاطرنشان کرد: خدمات حوزه سلامت تنها به بیمارستان‌ها محدود نبوده و ایستگاه‌های سلامت در نقاط پرتردد از جمله میدان شهدای ذهاب رشت برای غربالگری فشار خون و قند خون فعال هستند و ایستگاه‌های انتقال خون نیز به صورت ۲۴ساعته پذیرای مردم هستند.

