بارش باران در اکثر نقاط کشور

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: طی پنج روز آینده بارش باران در اکثر نقاط کشور پیش بینی می‌شود که البته در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

به گزارش ایلنا، براساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری امروز جمعه در شمال غرب، غرب و برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز غربی و مرکزی و نیز برخی نقاط جنوب غرب کشور بارش باران گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود. 

روزهای شنبه و یکشنبه در شمال غرب، غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز، دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، استان‌های ساحلی خزر، برخی نقاط مرکزی کشور و استان‌های واقع در شرق، شمال شرق و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال غرب، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز، استان‌های ساحلی خزر، شمال شرق و شرق کشور بارش پیش بینی می‌شود. 

لازم به ذکر است که بارش طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در خراسان رضوی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان شدت بیشتری خواهد داشت. 

روز جمعه در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، روز شنبه در شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق از یکشنبه تا سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. 

طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. 

طی پنج روز آینده وضعیت هوای تهران صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک در برخی موارد از بعد از ظهر کمی افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. دمای تهران بین ۸ تا ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

اخبار مرتبط
