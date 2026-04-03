جاده چالوس یکطرفه شد

​رئیس پلیس راه فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با اشاره به آغاز موج نهایی بازگشت مسافران نوروزی در آخرین روز تعطیلات، اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم تردد و احتمال شکل‌گیری ترافیک سنگین در ساعات آینده، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت بار ترافیکی در محورهای شمالی کشور اتخاذ شده است. 

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، ۱۴ فروردین‌ماه، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌شود. 

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: هم‌زمان، به‌منظور تسهیل در عبور و مرور و تخلیه بار ترافیکی، مسیرهای شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت‌ها تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی ادامه خواهد داشت. 

سردار کرمی اسد در خصوص وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز گفت: ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های نارنجستان، بایجان، شاهاندشت، گزنک و آب‌اسک گزارش شده است. 

وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین–رشت در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار، ترافیک سنگین برقرار است. 

رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت، همچنین محورهای هراز، چالوس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر جنوب به شمال، تردد به‌صورت نیمه سنگین در جریان است. 

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، سفری ایمن را تجربه کنند.

