جزییات نامه وزیر آموزش و پرورش به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار توجه و اقدام این نهاد نسبت به پیامدهای حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل بر زیرساختهای آموزشی و نقض حق بنیادین آموزش کودکان شد.
وی در بخشی از این نامه گفت: اعلام کرده است در پی «تجاوز غیرقانونی و جنگ تحمیلی» و «حملات نظامی عامدانه به مناطق مسکونی و غیرنظامی»، بخشهایی از زیرساختهای آموزشی کشور دچار آسیبهای قابل توجه شده و در جریان این حملات، تعدادی از دانشآموزان، معلمان و کارکنان آموزشی جان خود را از دست دادهاند. همچنین شمار قابل توجهی از مدارس و مراکز آموزشی تخریب یا آسیب دیده و روند عادی آموزش هزاران دانشآموز با اختلال مواجه شده است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی در بخش دیگر نامه بیان کرد: با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، تأکید شده است که حمله عمدی به اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، جنایت جنگی محسوب میشود و باید از سوی مجامع بینالمللی محکوم شود.
متن نامه وزیر آموزش و پرورش به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد