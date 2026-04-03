درخواست زاکانی از متروپلیس و UCLG برای محکومیت حمله ترامپ به زیرساخت‌های شهری ایران

درخواست زاکانی از متروپلیس و UCLG برای محکومیت حمله ترامپ به زیرساخت‌های شهری ایران
​شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به افتخار دونالد ترامپ مبنی بر نابودی پلی در کرج که قرار بود ترافیک میلیون‌ها شهروند ایرانی را کاهش دهد، از سازمان‌های جهانی متروپلیس و UCLG خواست حمله به زیرساخت‌های شهری ایران را محکوم کنند.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 

«پلی که ترامپ به نابودی آن افتخار می‌کند، توسط شهرداری کرج احداث و در آستانه افتتاح قرار داشت. 

پلی که با کاهش ترافیک، زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را تسهیل می‌کرد. 

به عنوان رئیس مجمع کلانشهرهای ایران، از سازمان‌های جهانی متروپلیس و UCLG درخواست می‌کنم که حمله به زیرساخت‌های شهری ایران را محکوم کنند.»

درخواست زاکانی از متروپلیس و UCLG برای محکومیت حمله ترامپ به زیرساخت‌های شهری ایران

