درخواست زاکانی از متروپلیس و UCLG برای محکومیت حمله ترامپ به زیرساختهای شهری ایران
شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به افتخار دونالد ترامپ مبنی بر نابودی پلی در کرج که قرار بود ترافیک میلیونها شهروند ایرانی را کاهش دهد، از سازمانهای جهانی متروپلیس و UCLG خواست حمله به زیرساختهای شهری ایران را محکوم کنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
«پلی که ترامپ به نابودی آن افتخار میکند، توسط شهرداری کرج احداث و در آستانه افتتاح قرار داشت.
پلی که با کاهش ترافیک، زندگی میلیونها شهروند ایرانی را تسهیل میکرد.
به عنوان رئیس مجمع کلانشهرهای ایران، از سازمانهای جهانی متروپلیس و UCLG درخواست میکنم که حمله به زیرساختهای شهری ایران را محکوم کنند.»