به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

«پلی که ترامپ به نابودی آن افتخار می‌کند، توسط شهرداری کرج احداث و در آستانه افتتاح قرار داشت.

پلی که با کاهش ترافیک، زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را تسهیل می‌کرد.

به عنوان رئیس مجمع کلانشهرهای ایران، از سازمان‌های جهانی متروپلیس و UCLG درخواست می‌کنم که حمله به زیرساخت‌های شهری ایران را محکوم کنند.»

