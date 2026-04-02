بابایی در حاشیه این بازدید با اشاره به وضعیت این ستاد اظهار کرد: اعضای این ستاد در یک ماه گذشته پاسخگوی درخواست‌های مردم در خصوص خسارات شامل خسارات جزئی، خسارات متوسط، خسارات کلان و خسارات خودروها بودند و مردم را در چگونگی رسیدگی به این خسارات راهنمایی کردند.

وی ادامه داد: این ستاد تاکنون پاسخگوی حدود ۱۸ هزار تماس بوده است و به صورت مستمر پیگیر مسائل و مشکلات مردم بودند تا فرآیند پرداخت خسارات و بازسازی منازل با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

رییس کمیته ایمنی شهر تهران اضافه کرد: از زحمات همه همکاران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، آقایان و به ویژه بانوان که در یک ماه اخیر به صورت جهادی پای کار بودند تا رسیدگی به وضعیت خسارت دیدگان در اسرع وقت صورت بگیرد و همچنین از اقدامات جهادی همکاران در شهرداری تهران و آتش نشانی که شبانه روز تلاش کردند تا شهر را زیست پذیر و بدون مشکل برای شهروندان کنند تقدیر و تشکر دارم.