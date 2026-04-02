رییس کمیته ایمنی شهر تهران عنوان کرد

پاسخگویی به ۱۸ هزار تماس در ستاد خسارت‌دیدگان از ابتدای جنگ

رییس کمیته ایمنی شهر تهران در بازدید از ستاد ۱۸۱۱ پاسخگویی تلفنی به خسارت‌دیدگان جنگ رمضان گفت: این ستاد تاکنون پاسخگوی حدود ۱۸ هزار تماس بوده است و به صورت مستمر پیگیر مسائل و مشکلات مردم بودند تا فرآیند پرداخت خسارات و بازسازی منازل با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران امروز (پنجشنبه) از ستاد ۱۸۱۱ پاسخگویی تلفنی به خسارات دیدگان جنگ رمضان تهران بازدید کرد و ضمن خداقوت گفتن، وضعیت این ستاد را بررسی کرد؛ در این بازدید، علی نصیری مدیرعامل سازمان مدیریت بحران تهران حضور داشت.

بابایی در حاشیه این بازدید با اشاره به وضعیت این ستاد اظهار کرد: اعضای این ستاد در یک ماه گذشته پاسخگوی درخواست‌های مردم در خصوص خسارات شامل خسارات جزئی، خسارات متوسط، خسارات کلان و خسارات خودروها بودند و مردم را در چگونگی رسیدگی به این خسارات راهنمایی کردند.

وی ادامه داد: این ستاد تاکنون پاسخگوی حدود ۱۸ هزار تماس بوده است و به صورت مستمر پیگیر مسائل و مشکلات مردم بودند تا فرآیند پرداخت خسارات و بازسازی منازل با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. 

رییس کمیته ایمنی شهر تهران اضافه کرد: از زحمات همه همکاران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، آقایان و به ویژه بانوان که در یک ماه اخیر به صورت جهادی پای کار بودند تا رسیدگی به وضعیت خسارت دیدگان در اسرع وقت صورت بگیرد و همچنین از اقدامات جهادی همکاران در شهرداری تهران و آتش نشانی که شبانه روز تلاش کردند تا شهر را زیست پذیر و بدون مشکل برای شهروندان کنند تقدیر و تشکر دارم.

اخبار مرتبط
