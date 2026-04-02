سردار رادان به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

به گزارش ایلنا، سردار سعیدمنتظرالمهدی، سخنگوی پلیس اظهار کرد: سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور به همراه فرماندهان انتظامی کشور همگام با مردم سلحشور، مقاوم و باایمان ایران و در پیوند با منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت همه جانبه از «تامِ وطن و مامِ میهن» به پویش «جانفدا برای ایران» برای مقابله با دشمنان این مرز و بومِ اهورایی پیوستند.

