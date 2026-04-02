به گزارش ایلنا، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون حدود ۸ هزار نفر از شهروندان از خدمات چادرهای حامی بهره‌مند شده‌اند و نزدیک به ۶۵۰ نفر نیز خدمات حمایت روانی و اجتماعی دریافت کرده‌اند.

علی نصیری با اشاره به استقرار این چادرها در سطح شهر افزود: تاکنون نزدیک به ۴۸ نقطه در شهر تهران به چادرهای حامی مجهز شده‌اند که در مجموع حدود ۳۰۰ روز-چادر خدمات‌رسانی داشته‌اند.

نصیری با بیان اینکه چادرهای حامی با هدف کاهش سردرگمی شهروندان پس از وقوع حادثه طراحی شده‌اند، گفت: این اقدام با بهره‌گیری از تجربیات پیشین انجام شده تا شهروندان بتوانند بلافاصله پس از حادثه، خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم دریافت کنند و درگیر بوروکراسی‌های اداری نشوند.

به گفته وی، در این چادرها شهروندانی که منازل آن‌ها دچار آسیب شده است، با تکمیل فرم‌های مربوطه برای دریافت خسارت راهنمایی می‌شوند. همچنین در مواردی مانند آسیب به در و پنجره یا خسارت‌های سازه‌ای، مشاوره‌های تخصصی ارائه می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: برای افرادی که خودروهای آن‌ها آسیب دیده نیز فرآیند ثبت و ارزیابی از طریق همین چادرها آغاز می‌شود.

وی همچنین به ارائه خدمات حمایتی دیگر اشاره کرد و گفت: خدمات مشاوره روانی و اجتماعی، و نیز هماهنگی با گروه‌های جهادی برای پاکسازی منازل، جابه‌جایی وسایل یا اسباب‌کشی از دیگر اقداماتی است که در این چادرها انجام می‌شود.

نصیری تأکید کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی چادرهای حامی، ایجاد حس همراهی با شهروندان و جلوگیری از احساس رهاشدگی در شرایط بحرانی است.

