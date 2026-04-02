استانداری البرز خبر داد:

حمله به بلندترین پل خاورمیانه در کرج / از تردد در این منطقه خودداری کنید

استانداری البرز از حمله دشمن به بلندترین پل خاورمیانه در کرج خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از استانداری البرز، طی حمله‌ای از سوی رژیم صهیونی و آمریکایی در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین، پل B! ۱ که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود و یکی از پیچیده‌ترین مهندسی‌های دنیا را داشت مورد هدف دشمن قرار گرفت. 

طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساخت‌های راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد، دچار آسیب شده است. 

از شهروندان درخواست می‌شود باتوجه به شرایط موجود از تردد در این منطقه خودداری کنند. مسیرها در حال حاضر بسته است. 

در این میان برق برخی مناطق دچار مشکل شده است که نیروهای شرکت توزیع برق استان پای کار بوده و مشکل در حال رفع شدن است.

 

