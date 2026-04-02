پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت روز طبیعت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن پیام شینا انصاری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امروز در حالی به استقبال سیزدهم فروردین – روز طبیعت – می‌رویم که خاطرات تلخ شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه در ذهنمان تازه است. کودکان بی‌گناهی که ناجوانمردانه به دست جنایتکاران صهیونیستی به شهادت رسیدند؛ اما برغم تمامی جنایات سبعانه رژیم‌های آمریکایی صهیونی در یکماه گذشته، ریشه‌های امید در دل ملت ایران همچنان استوار است.

از همه هموطنان عزیز در سراسر کشور دعوت می‌کنم با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در پیام ایشان، در این ایام نوروزی و بهاری، با کاشت درختان مُثمِر و مراقبت از آن‌ها، در راستای تحقق اهداف سازمان حفاظت محیط زیست و حفظ میراث طبیعی کشور گام برداریم. بیایید با دست‌هایمان نهال امید بکاریم و با دل‌هایمان بهار را بسازیم.

درختکاری تنها کاشتن یک نهال نیست؛ کاشتن آینده است. کاشتن هویت ملی است. کاشتن یاد شهدا است. هر درختی که می‌کاریم، نهالی برای نسل‌های آینده می‌رویانیم و پیامی محکم به دشمنان می‌فرستیم که ملت ایران، ملت زندگی، بالندگی و سازندگی است.

این نهال‌ها، یادآور شهدایی هستند که برای حفاظت از این سرزمین جانفشانی کردند. بیایید با کاشتن هر نهال، بگوییم که ملت ایران زنده است و به آینده‌ای روشن امیدوار.

درخت بکاریم؛ برای ایران، برای فردا، برای شهدا.

شینا انصاری

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

