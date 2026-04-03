در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آسیب به ۲۴ واحد دارویی در حملات/ خدمترسانی ۱۸ هزار داروخانه در سراسر کشور
عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه تاکنون ۲۴ کارخانه و مرکز توزیع دارویی در جریان حملات اخیر دچار آسیب شدهاند، تأکید کرد: با وجود بیش از ۲۴۰ کارخانه تولید دارو در سراسر کشور و حدود ۸۰ کارخانه تولید مواد اولیه دارویی، خروج چند کارخانه از چرخه تولید، مشکل جدی در تأمین دارو ایجاد نخواهد کرد.
«هادی احمدی» عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به خسارتهای واردشده در پی حملات به بخش دارویی، تصریح کرد: از ابتدای نهم اسفند تاکنون، حدود ۲۴ کارخانه تولید دارو، تولید مواد اولیه و شرکتهای توزیع دارویی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب شدهاند. برخی از این کارخانهها بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند؛ از جمله کارخانه «توفیق دارو» که بهطور مستقیم آسیب دید.
او با اشاره به جزئیات آسیب های واردشده به کارخانه «توفیق دارو» گفت: این کارخانه در حوزه تولید مواد اولیه فعالیت دارد و مواد اولیه داروهای بیمارستانی و برخی داروهای ضدسرطان را تولید میکند. متأسفانه بخش قابلتوجهی از خط تولید این کارخانه از بین رفته و بخش تحقیق و توسعه آن (R&D) نیز بهطور کامل تخریب شده است. همچنین برخی دیگر از کارخانهها نیز دچار خسارتهایی شدهاند و در اثر موج انفجار و یا اصابت ترکش ها، برخی خطوط تولید و بخش دچار مشکل شدهاند.
او با اشاره به شهادت دو داروساز در جنگ رمضان، افزود: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، دو داروساز به درجه رفیع شهادت رسیده اند. یکی از این همکاران داروساز در داروخانه محل کار خود در تهران شهید شد. از طرفی دیگر، تعدادی از افرادی که در حوزه صنایع دارویی کار میکردند نیز به شهادت رسیده اند.
احمدی اضافه کرد: با این حال، در مجموع باید گفت که با وجود بیش از ۲۴۰ کارخانه تولید دارو در سراسر کشور و حدود ۸۰ کارخانه تولید مواد اولیه دارویی، خروج چند کارخانه از چرخه تولید مشکل جدی در تأمین دارو ایجاد نخواهد کرد. به هر حال در نقاط مختلف کشور تعداد قابلتوجهی از کارخانجات داروسازی فعال هستند.
عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: صنعت داروسازی کشور پیشتر نیز تجربههای مهمی را پشت سر گذاشته است؛ از جمله تجربه دوران جنگ هشتساله و همچنین دوره همهگیری کرونا که هر دو به ارتقای آمادگی و توان مدیریتی حوزه دارو کمک کردهاند.
احمدی با اشاره به پیگیریهای بینالمللی فعالان حوزه دارو گفت: با توجه به اینکه این حملات برخلاف تعهدات و کنوانسیونهای بین المللی صورت میگیرد، فعالان حوزه دارو با ارسال نامههایی به مجامع بینالمللی نسبت به آسیب واردشده به زیرساختهای حوزه سلامت و کارخانجات داروسازی اعتراض کردهاند و بر لزوم حفاظت از زیرساختهای سلامت که بهطور مستقیم با جان مردم در ارتباط است، تأکید کردهاند.
او یادآور شد: در مجموع، از تمامی همکاران حوزه داروسازی در سراسر کشور قدردانی میشود؛ بهویژه داروسازانی که در کارخانجات داروسازی بهصورت شبانهروزی در حال تولید دارو هستند تا روند تأمین دارو دچار وقفه نشود و همچنین همکارانی که در داروخانههای سراسر کشور فعالیت میکنند.
وی با اشاره به وضعیت داروخانهها گفت: در حال حاضر حدود ۱۸ هزار داروخانه در کشور فعال است که برخی از آنها بهصورت ۲۴ساعته خدمات دارویی ارائه میدهند. این مجموعه گسترده در سراسر کشور مشغول خدمترسانی هستند و تاکنون نیز گزارشی از کمبود دارو اعلام نشده است.
احمدی افزود: نکته مهم دیگر آن است که حملاتی که به برخی کارخانههای داروسازی شده است، وقفهای در روند تولید دارو ایجاد نکرده است و ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. مدیریت مناسب در حوزه ذخایر و برنامهریزیهای انجامشده سبب شده است، این شرایط بهخوبی کنترل شود.
به گفتهی او، ۱۸ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، خود بهنوعی بخشی از ذخایر و ظرفیت راهبردی حوزه دارو محسوب میشوند. هیچ زمانی به اندازه الان انبارهای دارویی پر نبوده است و اکنون ذخایر دارویی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارند و داروهای مورد نیاز مردم به میزان کافی موجود است. همین موضوع سبب شده است که مردم به داروخانهها جهت تهیه دارو برای مدت طولانی مراجعه نکنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سامانه «تیتک» که برای چند روز با اختلال مواجه شده بود، با اطلاعیه سازمان غذا و دارو مدیریت شد و بر این اساس داروخانهها توانستند، بدون ثبت کد رهگیری (UID) نیز دارو و شیرخشک را به بیماران تحویل دهند. البته اطلاعات دارو و مشخصات بیمار در داروخانهها ثبت میشود تا فرآیند ثبت و پیگیری در ادامه تکمیل شود. در نتیجه، مردم در روند دریافت دارو با مشکلی مواجه نشدهاند.