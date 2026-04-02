به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی با اشاره به تداوم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: بیش از ۴ دهه است که ملت ایران شاهد دشمنی‌های مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده‌اند؛ دشمنی‌هایی که در قالب‌های مختلف از جمله تحریم دارو و کالاهای اساسی و همچنین ناامن‌سازی منطقه از طریق ایجاد و حمایت از گروه‌هایی مانند داعش بروز و ظهور داشته است.

وی افزود: اما موضوعی که در روزهای اخیر و در جریان جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفته، همزمانی برخی رخدادها است؛ به‌گونه‌ای که پس از اقدام نیروهای مسلح مقتدر کشور در انهدام پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، شاهد بارندگی‌های بسیار مناسب و قابل توجهی در کشور بوده‌ایم.

نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: طی سال‌های گذشته نیز بحث جنگ‌های نوین از جمله بیوتروریسم و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای تأثیرگذاری بر شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی مطرح بوده و یکی از این موارد می‌تواند موضوع خشکسالی‌ها و تغییر در الگوهای بارندگی باشد.

اسحاقی تصریح کرد: در این شرایط و با توجه به برکات اخیر الهی و نزولات آسمانی که در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم، ضرورت دارد این همزمانی‌ها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد؛ از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مرتبط درخواست می‌کنیم نقش پایگاه‌های آمریکا در منطقه در حوزه جنگ‌های بیوتروریسم و فناوری‌هایی که می‌تواند بر شرایط اقلیمی اثرگذار باشد را در دستور کار بررسی‌های علمی خود قرار دهند تا ابعاد این موضوع برای مردم روشن‌تر شود و جامعه نسبت به ماهیت و ابعاد این‌گونه اقدامات آگاهی بیشتری پیدا کند.

