خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

کارشناسان تأثیر احتمالی انهدام رادارهای آمریکا بر بارندگی‌ها را بررسی کنند

کد خبر : 1768481
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از کارشناسان خواستار بررسی تاثیر احتمالی انهدام پایگاه‌ها و رادارهای آمریکا بر بارندگی‌های اخیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی  با اشاره به تداوم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: بیش از ۴ دهه است که ملت ایران شاهد دشمنی‌های مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده‌اند؛ دشمنی‌هایی که در قالب‌های مختلف از جمله تحریم دارو و کالاهای اساسی و همچنین ناامن‌سازی منطقه از طریق ایجاد و حمایت از گروه‌هایی مانند داعش بروز و ظهور داشته است. 

وی افزود: اما موضوعی که در روزهای اخیر و در جریان جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفته، همزمانی برخی رخدادها است؛ به‌گونه‌ای که پس از اقدام نیروهای مسلح مقتدر کشور در انهدام پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، شاهد بارندگی‌های بسیار مناسب و قابل توجهی در کشور بوده‌ایم. 

نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: طی سال‌های گذشته نیز بحث جنگ‌های نوین از جمله بیوتروریسم و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای تأثیرگذاری بر شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی مطرح بوده و یکی از این موارد می‌تواند موضوع خشکسالی‌ها و تغییر در الگوهای بارندگی باشد. 

اسحاقی تصریح کرد: در این شرایط و با توجه به برکات اخیر الهی و نزولات آسمانی که در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم، ضرورت دارد این همزمانی‌ها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد؛ از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مرتبط درخواست می‌کنیم نقش پایگاه‌های آمریکا در منطقه در حوزه جنگ‌های بیوتروریسم و فناوری‌هایی که می‌تواند بر شرایط اقلیمی اثرگذار باشد را در دستور کار بررسی‌های علمی خود قرار دهند تا ابعاد این موضوع برای مردم روشن‌تر شود و جامعه نسبت به ماهیت و ابعاد این‌گونه اقدامات آگاهی بیشتری پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار