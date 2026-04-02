خدمات الکترونیک استعلام و ثبت فرآوردههای سلامتمحور از سر گرفته شد
روابط عمومی سازمان غذا و دارو از رفع کامل اختلال وبسرویس استعلام شناسه رهگیری و پایان شرایط اضطرار سطح الف خبر داد.
به گزارش ایلنا، با پایداری کامل زیرساختهای فنی، کلیه خدمات الکترونیک استعلام و ثبت فرآوردههای سلامتمحور از سر گرفته شد و مراکز عرضه موظفند فرآیند توزیع را مطابق روال معمول ادامه دهند.
اطلاعات اقلام سهمیهای از جمله شیرخشک که در دوره اضطرار به صورت آزاد تحویل شده، میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه در سامانه ثبت نهایی شود.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو از همکاری داروخانهها، فروشگاههای مجاز و سازمانهای بیمهگر در اجرای دقیق دستورالعملهای دوره اضطرار تقدیر کرد.
پایش لحظهای سامانهها برای تضمین پایداری خدمات، کماکان در دستور کار دفتر فناوری اطلاعات این سازمان قرار دارد.