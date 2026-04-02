سازمان هواشناسی اعلام کرد؛
افزایش دما در بیشتر نقاط کشور از شنبه
سازمان هواشناسی از تداوم بارندگی در شرق کشور و ورود یک سامانه بارشی جدید از غرب کشور در آخر وقت امروز خبر داد و اعلام کرد: فردا سردترین مرکز استان زنجان با ۲ درجه سانتی گراد و گرمترین مرکز استان اهواز با ۳۰ درجه سانتی گراد است.
به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین برای مناطقی در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، نیمه شرقی کرمان و شمال شرق سمنان؛ ابرناکی، بارش باران، وزش باد شدید، گاهی رعدوبرق و در مناطق مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی میشود.
از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور میشود و به تدریج در روز جمعه در غرب، شمال غرب، استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز مرکزی و بخشهایی از زاگرس مرکزی سبب بارندگی میشود.
این وضعیت در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ فروردین در شمال غرب، غرب، ارتفاعات البزر، دامنههای زاگرس مرکزی، سواحل شمالی و استانهای شرق، شمال شرق و بخشهایی از جنوب شرق پیش بینی میشود و برای دوشنبه ۱۷ فروردین گستره بارشها در شمال شرق و شرق ادامه مییابد.
از روز شنبه افزایش تدریجی دما در بیشتر نقاط کشور را شاهد هستیم.
فردا پنجشنبه در شرق، جمعه در شمال غرب، شنبه در غرب، یکشنبه و دوشنبه در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک را خواهیم داشت.
همچنین طی دو روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج خواهند بود.
فردا سردترین مرکز استان زنجان با ۲ درجه سانتی گراد و گرمترین مرکز استان اهواز با ۳۰ درجه سانتی گراد است.