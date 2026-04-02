ترخیص ۸۵ اتوبوس برقی از گمرک در شرایط جنگی

به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده تهران در شبکه ایکس نوشت: «در زیر بمباران دشمن صهیونی و آمریکا همکارانم در شرکت واحد موفق به ترخیص ۵۰ عدد باقی مانده از ۵۰۰ اتوبوس برقی وعده داده شده به مردم تا پایان سال ۱۴۰۴ و انتقال آن‌ها به تهران شدند. این کار جهادی با وجود خطرات جانی فراوان انجام شد.

وی افزود: همچنین قول ۵۰ اتوبوس ۱۸ متری هم به مردم داده بودیم که ۳۵ دستگاه باقی مانده هم در همین شرایط جنگی از گمرک ترخیص و وارد تهران شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: با وجود جنگ گسترده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه ایران، روند خدمات‌رسانی همکارانم در شرکت واحد لحظه‌ای متوقف نشده و همه پای کار ایران ایستاده‌اند.»

انتهای پیام/