راهکاری حیاتی مراقبت دهان و دندان در شرایط جنگی
متخصص پروتزهای دندان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با تأکید بر نقش حیاتی مراقبتهای اولیه دهان و دندان در شرایط بحرانی و زمانهایی که دسترسی به خدمات درمانی محدود است، گفت: رعایت اصول ساده بهداشت دهان میتواند از بروز بسیاری از مشکلات حاد و دردناک جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، دکتر زهرا جندقیان، اظهار داشت: انجام مراقبتهای پایه مانند مسواکزدن منظم با خمیردندان حاوی فلوراید و استفاده روزانه از نخ دندان، در کنترل عفونت و کاهش نیاز به درمانهای تخصصی در دوران بحران نقش اساسی دارد.
وی، با بیان اینکه در شرایط اضطراری امکان مراجعه سریع به دندانپزشک برای بسیاری از افراد همانند شرایط عادی فراهم نیست، افزود: رعایت همین نکات ساده میتواند از بروز دردهای شدید و عفونتهای دهانی پیشگیری کرده و موجب آرامش بیشتر بیماران شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه ضمن توصیه به والدین برای توجه به رژیم غذایی کودکان، تأکید کرد: کاهش مصرف مواد قندی و خوراکیهای چسبنده، نقش مؤثری در جلوگیری از پوسیدگی دندانهای شیری و دائمی ایفا میکند.
وی همچنین از سالمندان خواست با رعایت بهداشت دندان مصنوعی و کنترل خشکی دهان، مانع ایجاد عفونتهای قارچی و زخمهای دهانی شوند.
جندقیان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برخورد صحیح با بیرونافتادگی دندان اشاره کرد و گفت: در صورت خروج دندان از حفره دهان باید از لمس ریشه با دست آلوده خودداری شود. شستوشوی ملایم دندان با سرم فیزیولوژی یا شیر و نگهداری آن در ظرف محتوی شیر تا زمان مراجعه فوری – ترجیحاً کمتر از یک ساعت – شانس موفقیت در پیوند را افزایش میدهد.
وی هشدار داد: قرار دادن دندان در محیط خشک یا آب معمولی، احتمال موفقیت پیوند را کاهش میدهد و باید از انجام این کار پرهیز کرد.
به گفته این متخصص دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در صورتی که ضربه در هنگام باز بودن دهان وارد شود، خطر شکستگی فک و آسیب مفصل کندیل بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و حتی در نبود علائم ظاهری، انجام ارزیابی تخصصی ضرورت دارد.
به گزارش وبدا، وی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتقای آگاهی عمومی درباره مراقبتهای اولیه دندانپزشکی در شرایط خاص گفت: سلامت دهان در دوران بحران بخشی جداییناپذیر از سلامت عمومی و روانی جامعه است و باید در برنامههای آموزشی و امدادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.