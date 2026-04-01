۱۲ فروردین نماد پیوند مردم، ایمان و مسئولیت اجتماعی در ساختن آینده ایران است

به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در پیامی به مناسبت یوم الله ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران نوشت: دوازدهم فروردین، یادآور روزی سرنوشت‌ساز در تاریخ ملت ایران است؛ روزی که مردم با رأی قاطع خود، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند و اراده ملی برای تعیین مسیر آینده کشور را به نمایش گذاشتند. این روز نماد پیوند عمیق میان مردم، ایمان و مسئولیت اجتماعی در ساختن آینده ایران اسلامی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر پایه مشارکت مردم، عدالت‌خواهی و پاسداشت کرامت انسانی شکل گرفته و تداوم و استحکام آن نیز در گرو همین سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی است؛ سرمایه‌ای که در مقاطع حساس و شرایط دشوار، جلوه‌ای روشن‌تر می‌یابد.

در چنین شرایطی، استمرار خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مسئولیتی مضاعف برای نهادهای اجتماعی کشور به شمار می‌آید. سازمان بهزیستی کشور نیز با اتکا به شبکه گسترده کارکنان، مددکاران اجتماعی، مراکز خدمت‌رسان و همراهی ارزشمند خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد، تلاش می‌کند حتی در شرایط خاص و دشوار، چراغ خدمت به جامعه هدف را روشن نگه دارد و در مسیر توانمندسازی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی گام بردارد.

حسینی اضافه کرد: امروز در میانه جنگ تحمیلی امریکایی_صهیونی سخنان گهربار مولایمان امیر مؤمنان ع راچراغ راهمان می‌سازیم که فرمود «وَ اَمْضِ عَلَیٰ بَصِیرَتِکَ، وَ شَمِّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَاٰرَبَکَ، وَ ادْعُ إِلَیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ، وَ أَکْثِرِ اِلْإسْتِعَاٰنَةَ بِاِللّٰهِ، یَکْفِکَ مَاٰ أَهَمَّکَ، وَ یُعِنْکَ عَلَیٰ مَاٰ یُنْزِلُ بِکَ، إِِنْ‌شَاٰءَاَللّٰهُ؛ برای مقابله با دشمن، سپاه را بیرون بیاور، و با آگاهی و تجهیزات لازم به سوی دشمن حرکت کن، و با کسی که با تو در جنگ است آمادۀ پیکار باش، مردم را به راه پروردگارت بخوان، و از خداوند تبارک و تعالیٰ فراوان یاری بخواه، که تو را در سختی‌ها کفایت می‌کند، و در مشکلاتی که بر تو فرود می‌آید یاری‌ات می‌دهد، إن‌شاءاَللّٰه.» (نهج‌البلاغة، نامه ۳۴)

وی ادامه داد: اینجانب ضمن گرامی‌داشت سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قائد شهید و رهبر جدید و شهدای والامقام، این روز تاریخی را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ بهزیستی و همه خدمتگزاران عرصه رفاه و حمایت اجتماعی تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را مسالت دارم.

