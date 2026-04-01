رئیس سازمان بهزیستی:
۱۲ فروردین نماد پیوند مردم، ایمان و مسئولیت اجتماعی در ساختن آینده ایران است
رئیس سازمان بهزیستی کشور از دوازدهم فروردین به عنوان نماد پیوند عمیق میان مردم، ایمان و مسئولیت اجتماعی در ساختن آینده ایران اسلامی یاد کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در پیامی به مناسبت یوم الله ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران نوشت: دوازدهم فروردین، یادآور روزی سرنوشتساز در تاریخ ملت ایران است؛ روزی که مردم با رأی قاطع خود، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند و اراده ملی برای تعیین مسیر آینده کشور را به نمایش گذاشتند. این روز نماد پیوند عمیق میان مردم، ایمان و مسئولیت اجتماعی در ساختن آینده ایران اسلامی است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر پایه مشارکت مردم، عدالتخواهی و پاسداشت کرامت انسانی شکل گرفته و تداوم و استحکام آن نیز در گرو همین سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی است؛ سرمایهای که در مقاطع حساس و شرایط دشوار، جلوهای روشنتر مییابد.
در چنین شرایطی، استمرار خدمترسانی به مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر، مسئولیتی مضاعف برای نهادهای اجتماعی کشور به شمار میآید. سازمان بهزیستی کشور نیز با اتکا به شبکه گسترده کارکنان، مددکاران اجتماعی، مراکز خدمترسان و همراهی ارزشمند خیرین و سازمانهای مردمنهاد، تلاش میکند حتی در شرایط خاص و دشوار، چراغ خدمت به جامعه هدف را روشن نگه دارد و در مسیر توانمندسازی، کاهش آسیبهای اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی گام بردارد.
حسینی اضافه کرد: امروز در میانه جنگ تحمیلی امریکایی_صهیونی سخنان گهربار مولایمان امیر مؤمنان ع راچراغ راهمان میسازیم که فرمود «وَ اَمْضِ عَلَیٰ بَصِیرَتِکَ، وَ شَمِّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَاٰرَبَکَ، وَ ادْعُ إِلَیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ، وَ أَکْثِرِ اِلْإسْتِعَاٰنَةَ بِاِللّٰهِ، یَکْفِکَ مَاٰ أَهَمَّکَ، وَ یُعِنْکَ عَلَیٰ مَاٰ یُنْزِلُ بِکَ، إِِنْشَاٰءَاَللّٰهُ؛ برای مقابله با دشمن، سپاه را بیرون بیاور، و با آگاهی و تجهیزات لازم به سوی دشمن حرکت کن، و با کسی که با تو در جنگ است آمادۀ پیکار باش، مردم را به راه پروردگارت بخوان، و از خداوند تبارک و تعالیٰ فراوان یاری بخواه، که تو را در سختیها کفایت میکند، و در مشکلاتی که بر تو فرود میآید یاریات میدهد، إنشاءاَللّٰه.» (نهجالبلاغة، نامه ۳۴)
وی ادامه داد: اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قائد شهید و رهبر جدید و شهدای والامقام، این روز تاریخی را به ملت شریف ایران، خانواده بزرگ بهزیستی و همه خدمتگزاران عرصه رفاه و حمایت اجتماعی تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را مسالت دارم.