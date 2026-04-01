معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:

اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای پیشگیری و تقویت اقتصاد سلامت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در سفر به استان زنجان با تاکید بر اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این برنامه را گامی موثر در ارتقای پیشگیری، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و تقویت اقتصاد سلامت عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، سی‌وچهارمین و نخستین جلسه از سلسله نشست‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، با حضور سیدمرتضی خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد. 

در این نشست، خاتمی با تاکید بر اینکه در جلسات مربوط به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، بحث از «چرایی» این برنامه عبور کرده و تمرکز بر «چگونگی اجرای آن» است، اظهار کرد: اجرای این برنامه از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت به نفع جامعه و اقتصاد سلامت خواهد بود. 

وی همچنین در جلسه مشترک هیات رئیسه، کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران دانشگاه حضور یافت و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان دانشگاه، بر اهمیت خدمات و زحمات تیم سلامت در مراکز تابعه دانشگاه و مراکز آموزشی و درمانی تاکید کرد. 

به گزارش وبدا، در ادامه این سفر، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با همراهی رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از یکی از بیمارستان‌های استان بازدید و روند ارائه خدمات درمانی را مورد ارزیابی قرار داد. وی همچنین با حضور در بخش‌های درمانی، از مجروحان جنگ رمضان عیادت کرد.

