صادقی:

افزایش آمار شهدای دانش‌آموز و معلم به ۲۹۲ نفر، ۱۹۶ نفر زخمی هستند

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش از افزایش آمار شهدای دانش‌آموز و معلم در حملات آمریکایی-صهیونی به ۲۹۲ شهید و ۱۹۶ زخمی خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین صادقی درباره آخرین آمار شهدای دانش‌آموز و معلم گفت: ۲۳۶ دانش‌آموز تا به امروز به شهادت رسیده‌اند که از این میان ۱۳۰ نفر پسر و ۹۹ نفر دختر و ۵ نوآموز پسر و ۲ نوآموز دختر بوده‌اند. همچنین ۱۷۲ نفر از دانش‌آموزان دچار مجروحیت شده‌اند.

وی گفت: ۵۶ نفر از معلمان و کارکنان آموزشی به شهادت رسیده‌اند که شامل ۳۸ زن و ۹ مرد است. علاوه بر این، ۲۳ نفر از فرهنگیان نیز زخمی شده‌اند. همچنین ۷ نفر از افرادی که شهید شدند، جزو بازنشستگان فرهنگی بوده‌اند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش افزود: تاسیسات آموزشی نیز آسیب‌های قابل توجهی دیده‌اند؛ تاکنون ۷۶۳ فضای آموزشی، ۵۱ فضای اداری آموزشی، ۳۲ سالن ورزشی و ۱۵ کانون فرهنگی دچار خسارت شده‌اند. علاوه بر این، ۷ اردوگاه دانش‌آموزی نیز آسیب دیده یا تخریب شده است.

