برخورداری تمام دانشجویان بین الملل از امکان آموزش

به گزارش ایلنا، در شصت و چهارمین جلسه کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل که با حضور معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان و دیگر اعضاء این کارگروه ملی برگزار شد، برنامه‌های ابتکاری دانشگاه‌ها برای دسترسی دانشجویان بین الملل به برنامه‌های آموزشی و اطمینان از بهره مندی آن‌ها از تمامی خدمات آموزشی تشریح شد.

در ابتدای این جلسه قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به تداوم آموزش دانشگاه‌های به صورت غیر حضوری تاکید کرد که همانند دانشجویان ایرانی، دانشجویان بین الملل نیز از امکان آموزش در ادامه نیم سال تحصیلی برخوردار خواهند بود و دانشگاه‌ها تمهیدات لازم برای بهره مندی دانشجویان بین الملل از برنامه‌های درسی را فراهم ساخته‌اند.

قنبری باغستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در وزارت علوم برای دسترسی دانشگاه‌ها و اساتید به اینترنت خاطرنشان ساخت که به طور همزمان تلاش‌های برای ایجاد دسترسی ویژه برای دانشجویان بین الملل برای استفاده از سامانه‌های آموزش دانشگاه‌ها در دست اقدام است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

در ادامه این نشست، نمایندگان هریک از دانشگاه‌های عضو کارگروه ملی به تشریح برنامه‌های ابتکاری خود برای فراهم‌سازی زمینه و بستر بهره مندی دانشجویان بین الملل از برنامه‌های آموزشی خود به صورت غیرحضوری پرداختند.

برگزاری بسته‌های ویژه آموزشی به صورت آفلاین، برنامه ریزی برای برگزاری دوره‌های فشرده آموزشی به صورت حضوری در تابستان، امکان تکمیل درس‌های عملی در نیم سال‌های تحصیلی آینده، تشکیل گروه‌های آموزشی ویژه در پیام رسان‌های قابل دسترس توسط اساتید برای دانشجویان بین الملل و. از جمله تمهیداتی است که دانشگاه‌ها برای اطمینان از بهره مندی دانشجویان بین الملل از آموزش و تداوم آن در شرایط خاص کنونی فراهم ساخته‌اند.

گفتنی است دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، خوارزمی، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تربیت مدرس از استان تهران و دانشگاه‌های تبریز، کردستان، شهید چمران، شیراز، شهید باهنر، اصفهان، فردوسی مشهد، امام خمینی (ره) و مازندران از دیگر استان‌های کشور عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین الملل هستند.

نمایندگان دانشگاه‌های استانی عضو کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل همچنین دبیر «کارگروه منطقه‌ای» دانشگاه‌های مناطق ۹گانه کشور محسوب می‌شوند.

