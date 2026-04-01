تداوم ناپایداریهای جوی تا پایان هفته در کشور
سازمان هواشناسی از تداوم بارشها در کشور تا پایان هفته و وقوع بارشهای شدید در برخی مناطق خبر داد.
به گزارش ایلنا، مطابق اعلام سازمان هواشناسی امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، بارشها در نقاط مختلف کشور با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت؛ بهگونهای که در استانهای یزد، اصفهان، هرمزگان، سمنان و گلستان بارشهای پراکنده رخ میدهد.
این در حالی است که در استانهای مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان، بارندگیها شدت بیشتری خواهد داشت. همچنین وزش باد شدید در استانهای کرمان، سمنان، خراسان رضوی، خلیج فارس و تنگه هرمز پیشبینی شده است.
روز پنجشنبه ۱۳ فروردین دامنه بارشها گستردهتر شده و استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان و لرستان با بارندگی مواجه خواهند شد.
برای روز جمعه ۱۴ فروردین شرایط جوی در نیمه شرقی و جنوب کشور آرامتر میشود، اما در استانهای کردستان، لرستان، کرمانشاه، اصفهان، تهران، البرز، قزوین و مازندران همچنان بارشها ادامه دارد. در همین روز وزش باد در استانهای تهران، قم، مرکزی، همدان، قزوین، زنجان و بخشهای غربی اصفهان پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار دریایی از افزایش سرعت وزش باد و متلاطم شدن آبهای جنوب کشور طی روزهای آینده خبر داد. بر اساس این هشدار، سرعت وزش باد به حدود ۲۰ تا ۲۶ نات خواهد رسید و ارتفاع امواج در مناطق ساحلی تا ۱.۵ متر و در مناطق دور از ساحل بیش از این میزان افزایش مییابد.
طبق اعلام این سازمان، امروز و پنجشنبه (۱۲ و ۱۳ فروردین)، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان و بخشهای شمالی استان بوشهر در خلیج فارس، همچنین سواحل و مناطق دور از ساحل استان سیستان و بلوچستان در شرق دریای عمان تحت تأثیر این شرایط قرار خواهند گرفت.
این وضعیت جمعه ۱۲ فروردین گستردهتر شده و مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را در بر میگیرد.
این شرایط میتواند موجب غرق شدن شناگران و غواصان، آسیب به تجهیزات صیادی از جمله تورها و قفسهای پرورش ماهی و همچنین اختلال در تردد قایقهای صیادی، شناورهای سبک و نیمهسنگین شود. علاوه بر این تردد شناورهای مسافربری و تجاری و فعالیتهای فراساحلی و سکوهای نفتی نیز با اختلال مواجه خواهد شد.
بر این اساس سازمان هواشناسی از شهروندان و فعالان دریایی درخواست کرده از هرگونه فعالیت تفریحی و شیلاتی خودداری و از تردد شناورهای سبک و نیمهسنگین اجتناب کنند. همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و آمادگی برای مقابله با خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.