هشت مرکز درمانی به حجاج ایرانی خدماترسانی خواهند کرد
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده دربارۀ خدمات درمانی – بهداشتی برای اعزامهای حج ۱۴۰۵، گفت: ۸ مرکز درمانی به حجاج ایرانی خدماترسانی خواهند کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج؛ سید علی مرعشی درباره جزئیات روند خدمات پزشکی در فرآیند جدید حج ۱۴۰۵، گفت: برای اینکه مسیر اعزام و بازگشت حجاج به صورت زمینی در نظر گرفته شده، همۀ تمهیدات لازم برای حفظ سلامتی و خدمات درمانی حجاج اندیشیده شده است.
وی افزود: در طول مسیر رفت و برگشت حجاج پشتیبانی خدمات درمانی لازم در نظر گرفته شده است؛ در مرزهای خروجی کشورمان تیمهای هلال احمر مستقر میشوند، در طول مسیر عراق تا مرز عرعر عربستان هم با همکاری مسئولان ذیربط در کشور عراق درمانگاهی از کادر درمان این کشور در محل استراحت زائران به نام (مدینه الزائری) استقرار مییابد.
مرعشی ادامه داد: در بین راه هم امکانات کشور عراق مثل آمبولانس و اورژانس وجود دارد، در کشور عربستان از مرز عرعر تا شهر مدینه نیز خدمات درمانی - بهداشتی لازم از کشور عربستان دریافت میشود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه از تعداد پزشکان و کادر درمان هم با توجه به کاهش تعداد زائران کاسته خواهد شد، گفت: همانند قبل بر اساس برنامه ریزی برای هر ۵۵۰ زائر یک پزشک اعزام میشود و در خصوص خدمات درمانی نیز ۵ درمانگاه و یک بیمارستان در مکه و ۲ درمانگاه در مدینه دایر است. همچنین در مشاعر مقدسه همانند سابق خدمات درمانی و بهداشتی مناسبی ارائه خواهد شد.
مرعشی درباره احراز استطاعت جسمی مجدد زائران گفت: با توجه به کمبود زمان بنا داریم که احراز جدیدی صورت نگیرد و از همان پرونده سابق زائران استفاده کنیم لیکن در هر صورت یک بازبینی جدی برای اعزام، مطابق شرایط هر زائر مدنظر داریم.
وی توصیه کرد: افرادی که در شرایط فعلی با رویکرد جدید اعزام میشوند حتما داروهای مصرفی و تخصصی خود را با نسخه انگلیسی همراه داشته باشند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت تاکید کرد: توصیه اکید میشود که با توجه به اعزامهای زمینی و طولانی بودن مسیر رفت و برگشت، متقاضیانی که داروهای اعصاب و روان مصرف میکنند و یا بیماران عضلانی و اسکلتی به این سفر اعزام نشوند.
دکتر مرعشی دربارۀ واکسن مننژیت و برنامه ریزی برای تزریق آن گفت: بعد از نهایی شدن کاروانها در ساختار جدید و نزدیک شدن به ایام اعزام، این واکسنها در مراکز هلال احمر تزریق خواهد شد و نگرانی بابت تامین آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: به یاری خداوند برنامه ریزی کامل برای خدمات درمانی مناسب از زمان اعزام به صورت زمینی تا پایانههای مرزی و داخل عراق و عربستان اندیشیده شده است.