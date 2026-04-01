آواربرداری و تعمیرات مدارس آسیبدیده در پی حملات دشمن آغاز شد/ آسیب به بیش از ۶۰۰ مدرسه در سراسر کشور
به گزارش ایلنا، با حضور حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ظهر روز گذشته، آواربرداری و تعمیرات جزئی مدرسه انتفاضه، در محله زیبادشت تهران که در پی حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی دچار آسیب شده است، آغاز شد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در حاشیه این مراسم با اشاره به آغاز عملیات آواربرداری و تعمیرات جزئی، اظهار کرد: در همه جهان امنترین مکانها مدارس هستند، اما دشمن آمریکایی - صهیونیستی، جنگ را با شهادت ۱۶۸ کودک آغاز کرد.
وی افزود: امروز با همکاری قرارگاه جهادی وزارت آموزش و پرورش و با رعایت نکات ایمنی، عملیات آواربرداری و تعمیرات جزئی مدراس آسیب دیده در جنگ رمضان در سراسر کشور، آغاز شد و تلاش میکنیم بخش قابل توجهی از فضاها تا قبل از امتحانات خرداد در اختیار دانش آموزان عزیز قرار گیرد.
خان محمدی با اشاره به وجود بیش از ۶۰۰ مدرسه آسیبدیده در سطح کشور، از دبیران جهادی، مدیران کل نوسازی و خیرین که در این شرایط تا پای جان برای آمادهسازی مدرسهها تلاش میکنند قدردانی کرد و گفت: پویش فرشتههای مینابی فرصتی برای مشارکت همه مردم ایران در بازسازی این مدارس خواهد بود، مجموعه نوسازی مدارس با تجربه موفق طرح شهید عجمیان و با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده به کمک گروههای جهادی و مردمی، مدارس را در شأن فرزندان عزیز ایران آماده خواهد کرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، او در پایان بر اهمیت حفظ ایمنی سازه و رعایت استانداردهای آموزشی در فرایند تعمیرات تاکید کرد و از توجه به اتاق امن و ضوابط پدافند غیر عامل در احداث مدارس سخن گفت.