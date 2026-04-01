تداوم آموزش فرزندان زنان سرپرست خانوار باوجود جنگ تحمیلی

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، ادامه فعالیت‌های آموزشی و ارتباطی را با دشواری همراه کرده است، برنامه‌های طرح «به وقت نوجوانی» با هدف حمایت تحصیلی از فرزندان زنان سرپرست خانوار بدون وقفه ادامه یافته و فعالیت‌های مشاوره‌ای، آموزشی و ارتباطی این طرح در بازه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴و ایام نوروز ۱۴۰۵ منظم اجرا می‌شود.

در این دوره، اطلاع‌رسانی همایش‌های ویژه والدین و دانش‌آموزان از طریق کانال‌های پایه ششم و نهم، پیامک و بستر اطلاع‌رسانی پیام رسان‌های داخلی انجام شده‌است.

از جمله برنامه‌های اجرا شده در طول این روزها، برگزاری کلاس‌های آموزشی آنلاین شامل کلاس‌های تقویتی و کنکور، برگزاری همایش آنلاین سه‌ساعته در دو سانس با حضور یک روانشناس برای تمامی دانش‌آموزان حاضر در طرح با محوریت کنترل اضطراب در شرایط کنونی و ارائه راهکارهای مطالعه مؤثر در شرایط جنگی و بحرانی، همایش آنلاین مشاوران برای والدین، ارائه مطالب آموزشی برای دانش‌آموزان، برگزاری آزمون ورود به طرح با حضور ۱۲۸ نفر بوده که به دو گروه استعداد برتر و مستعد در طرح بورسیه تحصیلی افزوده شدند.

همچنین تماس مشاوران با دانش‌آموزان استعداد برتر پایه نهم، آموزش گام‌به‌گام ورود به اپلیکیشن کتابخوان، برنامه ریزی برای مطالعه موثر در ایام نوروز، برگزاری وبینار آنلاین ویژه دانش‌آموزان پایه ششم، تماس‌های مشاوره‌ای با ۲۰۰ دانش‌آموز استعداد برتر پایه ششم با هدف ارائه بازخورد درباره وضعیت مطالعه در اپلیکیشن کتابخوان، بررسی شرکت در آزمون‌ها و آموزش ورود به پلتفرم ویدیوهای آموزشی «آیکیوب» بخشی دیگر از فعالیت‌های صورت گرفته است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، تعداد کل دانش‌آموزان بورسیه مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تا این مرحله بالغ بر۶۹۷ نفر بوده که در پایه ششم به ۳۴۷ نفر و در پایه نهم به ۳۵۰ نفر رسیده است. گفتنی است جمع‌بندی عملکرد این دوره نشان می‌دهد که فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای طرح «به وقت نوجوانی» با هدف حمایت مستمر از دانش‌آموزان، به‌ویژه فرزندان زنان سرپرست خانوار در تمام این مدت و حتی با وجود جنگ تحمیلی ادامه داشته و هیچ وقفه‌ای در روند پیگیری تحصیلی آنان ایجاد نشده است.

