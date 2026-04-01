تبدیل چهلم شهدای میناب به موج جدید مطالبهگری دانشآموزی
معاون پرورشی و فرهنگی با تشریح برنامههای عملیاتی این معاونت در آستانه چهلم شهدای مدرسه میناب، گفت: هدف این است که چهلم شهدای مدرسه میناب، به موج جدید خونخواهی برای همه دانشآموزان شهید و همه کودکان مظلوم منطقه تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، سومین جلسه برخط صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با معاونان پرورشی، مربیان امور تربیتی و مشاوران مدارس سراسر کشور درخصوص شرایط روز نخسین هفته کاری در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
حسینزاده ملکی در ابتدای این جلسه، شهادت بسیاری از مردم عزیز کشور از جمله دانشآموزان و فرهنگیانی که در فضاهای مختلف آموزشی و پرورشی، بهویژه در مدرسه میناب، به شهادت رسیدند و همه کسانی که در این مسیر جان خود را تقدیم کردند؛ از فرماندهان و دانشمندان تا دیگر شهدای عزیز و در رأس این شهدا، رهبری حکیم، شجاع و عارف کشور را تسلیت گفت.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایشان در زمان شهادت شهیدبهشتی بیاناتی داشتند که به نظر میرسد نکته مهمی در آن وجود دارد و شباهتی نیز با شهادت حضرت آقا دارد. ایشان به این مضمون اشاره میکنند که با شهادت، هیچ لطمهای به جریان حق وارد نمیشود. هرچه این شهادت عظیمتر باشد، اتفاقاً سرمایه عظیمتری در اختیار جریان حق قرار میگیرد. ایشان تأکید میکنند که هیچ ضربهای به واسطه شهادت به جریان حق وارد نمیشود.
جنگ اخیر باعث تغییرات اساسی در نظم جهانی شده و آثار آن بهزودی در منطقه و جهان دیده میشود
حسینزاده ملکی به تشریح شرایط جنگی کشور پرداخت و گفت: وارد مرحله جدیدی از جنگ شدهایم. طی حدود یک ماه گذشته، به حول و قوه الهی و با مجاهدت رزمندگان اسلام در میدانهای مبارزه و عموم ملت ایران در محلهها و خیابانها، پیروزیهای حیرتانگیزی برای جبهه اسلام رقم خورده است تا همینجا نیز نظم جهانی کاملاً در حال تغییرات اساسی است و حتماً آثار آن را در نظم جدید جهانی، ابتدا در منطقه و سپس در جهان، شاهد خواهیم بود. بهویژه اگر روندی که تاکنون طی شده با همین تدبیر و دقت دنبال شود، اتفاقات بسیار بزرگتری را نیز شاهد خواهیم بود.
لشکرکشیهای آمریکا یکی پس از دیگری با شکست روبهرو شده و توان عملیاتی آنها کاهش یافته است
حسینزاده ملکی با بیان اینکه این جنگ دو مرحله مهم داشته و آمریکا دو لشکرکشی عمده انجام داده است، گفت: بخشی از این لشکرکشیها مربوط به سالیان گذشته است؛ بخشی در آستانه جنگ رقم خورد و بخش دیگری اکنون در حال اتفاق افتادن است. آنچه به سالهای گذشته بازمیگردد، پایگاههای پرقدرت و پرتوان آمریکا در منطقه آسیای جنوب غربی و اطراف ایران است. آمریکا نه فقط طی سالهای اخیر بلکه در دهههای گذشته سرمایهگذاری عظیمی در این منطقه انجام داده است؛ پایگاهها، رادارها، پادگانها، یگانها و انواع تجهیزات نظامی و امنیتی که انقلاب اسلامی ایران، اولین پایگاه بزرگ آمریکا در این منطقه را آزاد کرد، اما دیگر پایگاهها همچنان باقی ماندند و تقویت شدند.
وی ادامه داد: در آستانه جنگ فعلی، شاهد لشکرکشی عظیم آمریکا بودیم؛ ناوهای هواپیمابر، صدها هواپیمای ترابری و جابهجایی گسترده نیرو که از ماهها قبل روشن بود که آمریکا خود را برای یک جنگ بزرگ و به تعبیر برخی تحلیلگران، یک جنگ جهانی و یک لشکرکشی کمنظیر یا بینظیر آماده میکند؛ اما در گام نخست، دفاع ایران، تمام پایگاهها و پادگانهای فعال که اقدام نظامی آشکار انجام داده بودند، مورد اصابت سنگین قرار گرفت. بسیاری از تجهیزات اساسی و فناوری نظامی آنها نابود شد که اتفاق بسیار بزرگی بود؛ بهطوری که جمهوری اسلامی ایران یک سرمایهگذاری چند دهساله آمریکا در منطقه را طی چند روز و چند هفته اول جنگ با خاک یکسان کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: سرمایهگذاری لجستیکی، امنیتی و نظامی آنها در منطقه عملاً از بین رفت. سیلی دوم نیز به لشکرکشی اخیر آمریکا وارد شد. آنها هرچند تلاش کردند با دروغهای رسانهای موضوع را توجیه کنند، اما واقعیت، کاهش شدید توان عملیاتی آنها بود. قدرتهای کوچک و بزرگ جهان اینها را میبینند. برخی کشورها حتی از همراهی با آمریکا خودداری کردند؛ چون شکست آمریکا را مشاهده میکردند. حتی برخی شخصیتهای جهانی که معمولاً دفاعی از ملت ایران نمیکردند، در این شرایط مواضعی متفاوت اتخاذ کردند.
هر جا آمریکا سیلی زد، سیلی سختتری دریافت کرد
ملکی تصریح کرد: اکنون در آستانه سومین لشکرکشی آمریکا به منطقه هستیم. تقریباً عمده برگهای نظامی خود را خرج کردهاند و از تجهیزات ناتو و سایر قدرتها نیز بهره گرفتهاند. امیدواریم شکست آنها در مرحله سوم نیز بسیار سنگینتر از قبل باشد.
وی ادامه داد: رویارویی آمریکا با ایران سابقهای طولانی دارد؛ از قبل انقلاب اسلامی و ماجرای مصدق، تا دوره پهلوی که ایران گاو شیرده آمریکا بود، تا بعد از انقلاب که هرجا آمریکا سیلی زد، سیلی سختتری دریافت کرده است.
حسینزاده ملکی با بیان اینکه امروز عزت و افتخار ایران، نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای آزادیخواهان جهان و بشریت الهامبخش است، گفت: ایران نماد دفاع از حقوق بشر شده است؛ زیرا در برابر دشمنان کودککش و جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستاده است.
پیروزیهای بزرگ، به شرط استقامت و اتحاد مقدس ملت ایران، نزدیک است
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش درباره مرحله سوم جنگ گفت: ممکن است در این مرحله، برخی کشورها مانند امارات فعالتر شوند. علت اصلی این است که امارات امروز عملاً یک نسخه جدید از رژیم صهیونیستی است. زیرا بسیاری از پروژههای رژیم صهیونیستی به دلیل محدودیتهای مناطق اشغالی، در امارات اجرا میشود. بنابراین ضربات ایران به این منطقه، ضربه به صهیونیسم جهانی است. کویت، اردن و سایر کشورها نیز ممکن است در جریان درگیری نقش ایفا کنند. اما معتقدیم که پیروزیهای بزرگ، به شرط استقامت و اتحاد مقدس ملت ایران، نزدیک است.
بزرگترین نقشه دشمن شکستن وحدت مردم از طریق فیکنیوز و اختلافافکنی است
وی با بیان اینکه نباید توصیههای رهبر شهید انقلاب اسلامی را فراموش کنیم، تأکید کرد: دعای چهاردهم صحیفه، دعای توسل، سوره فتح و دعا برای نصرت از توصیههای ایشان بود. وحدت و اتحاد مقدس باید حفظ شود. دشمن با فیکنیوز و اخبار جعلی میخواهد مردم را مقابل هم قرار دهد. باید مراقب بود. هرچه فریاد داریم باید سر آمریکا بزنیم، نه اینکه با یکدیگر درگیر شویم. اعتماد ما به جامعه، مسئولان، فرماندهان و تصمیمگیران باید حفظ شود.
آغاز تغییر ریل حوزه پرورشی با وجود شرایط خاص کشور
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش به اقدامات حوزه پرورشی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تحصیلی که با جنگ ۱۲روزه همراه بود و پس از آن، شبه کودتای داخلی دی ماه و پس از آن جنگ رمضان، مقدمات برای تغییر ریل پرورشی آغاز شد و اکنون باید ما کارهای بزرگی در این حوزه انجام دهیم.
چهلم شهدای میناب؛ موج جدید خونخواهی برای همه دانشآموزان شهید و همه کودکان مظلوم منطقه
حسینزاده ملکی به برنامههای عملیاتی حوزه پرورشی اشاره کرد و خطاب به معاونان پرورشی حاضر در جلسه گفت: مهمترین رویداد پیشرو، چهلم شهدای مدرسه میناب است که از اکنون باید تدارک لازم دیده شود. این مراسم، مصادف با ۱۸ فروردین و بهتر است بازه ۱۷ تا ۱۹ فروردین برای آن درنظر گرفته شود. مراسم چهلم باید در قالب برگزاری مجالس میدانی و محلی در مساجد، محلهها، اجتماعات مردمی، برگزاری بزرگداشت در مدارس و کلاسها حتی در حالت مجازی و بازتاب رسانهای و بینالمللی فعالیتها اختصاص یابد.
حسینزاده ملکی ادامه داد: طی یک ماه گذشته، سرودها، کلیپها، پرفورمنسها و آثار هنری متنوعی تولید شده است. یک بسته محتوایی مخصوص چهلم نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. تأکید ما بر خلاقیت معلمان و مربیان است. اما از بسته پیشنهادی نیز میتوانید استفاده کنید. هدف این است که چهلم شهدای میناب تبدیل به یک موج جدید خونخواهی برای همه دانشآموزان شهید و همه کودکان مظلوم منطقه شود.
تأکید بر ۵ عرصه کنشگری و ۸ محور فعالیتهای پرورشی/مدارس، کلاسهای درس و فضای مجازی میدانهای مهم جنگ فرهنگی و شناختی هستند
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بزرگداشتهای میدانی، محلی و بزرگداشتهای کلاسی و مدرسهای (حضوری یا مجازی) و بازتاب رسانهای از رویدادهای اصلی هستند، گفت: دستورالعمل ۱۹ اسفند ماه با پنج عرصه کنشگری و هشت محور فعالیت همچنان لازمالاجرا است. خیابانها و اجتماعات مردمی، آوردگاه جنگ ترکیبی محسوب میشوند. مدرسه، ستاد پشتیبانی فرهنگیتربیتی جنگ است. کلاسهای درس، قرارگاه اندیشهورزی و خلق حماسهاند. فضای مجازی، میدان جنگ شناختی است و تلویزیون و رسانه، بازتابدهنده امید و مجاهدتها هستند.
باید میدان را برای حضور دانشآموزان نقشآفرین فراهم کرد
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بزرگترین فرصت تربیتی را بهرهمندی از تهدیدها و چالشها و تبدیل آنها به فرصت عنوان کرد و افزود: امروز همانگونه که در جنگ هشتساله نسلی تربیت شد، در این جنگ نیز نسل آیندهساز ایران و جهان در حال شکلگیری است. دانشآموزانی که امروز پرچم جمهوری اسلامی را در خیابانها حمل میکنند و نقشآفرینی دارند، سربازان امام زمان (عج) هستند. باید میدان را برای حضور آنان فراهم کرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی گفت: از همه مربیان و مشاوران عزیز که با کمترین امکانات، اما با فداکاری در میدان حضور دارند، صمیمانه تشکر میکنم. مشاورانی که با تماسهای تلفنی و ارتباط مستمر، از دانشآموزان حمایت میکنند و مربیانی که در سازماندهی فعالیتها نقشآفرینی میکنند. امیدواریم پروردگار این مجاهدتها را از همه شما را بپذیرد.