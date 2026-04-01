«مصطفی آذرکیش» معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نحوه آموزش مقطع متوسطه پس از تعطیلات نوروز اظهار کرد: استمرار خدمات آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان از مسیرهای مختلفی در حال انجام است؛ از جمله آموزش به‌صورت مجازی و غیرحضوری از طریق مدرسه تلویزیونی ایران و همچنین از طریق درسنامه‌ها و آموزش‌های آفلاین.

او افزود: معلمان ما در سراسر کشور از طریق مدرسه تلویزیونی ایران، درسنامه‌ها، آموزش‌های آفلاین و همچنین فعالیت‌های مدرسه‌محور با روش‌های مختلف این روند را پیگیری می‌کنند که در اینجا لازم است از همه آنان قدردانی کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه اولیه‌ای که ابلاغ شده است، آموزش به شیوه مجازی و غیرحضوری تا پایان فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت. موارد دیگر نیز توسط سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آذرکیش تأکید کرد: آنچه بسیار اهمیت دارد این است که در همه کشورها، آموزش و پرورش ستون آینده هر جامعه محسوب می‌شود و صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست. بر همین اساس، در همه شرایط ارائه آموزش به دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد. در ایران نیز آموزش تعطیل‌ناپذیر است و تعطیل نخواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش معلمان افزود: حتی معلمان عزیز ما در قالب جلوه‌های زیبای معلمی، در ایام نوروز نیز ارتباط خود را با دانش‌آموزان حفظ کرده‌اند و از طریق برنامه‌های مختلف فعالیت آموزشی را ادامه داده‌اند. امیدواریم این اقدامات در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش، حتی در شرایط خاص فعلی، منجر شود.

