به گزارش ایلنا، انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در بیانیه خود آورده است: دشمن جنایتکار آمریکایی_صهیونی پس از دهه‌ها عداوت با دانش و دانشمندان کشور عزیزمان ایران در ترور و به شهادت رساندن نخبگان علمی، در سحرگاه ۸ فروردین و پس از یک ماه خفت و خواری در میدان نبرد با نیروهای جان‌برکف و دلاورمردان رزمنده جمهوری اسلامی ایران، نیت پلید و درماندگی خود را با تجاوز بی‌شرمانه و خلاف قوانین بین‌المللی مانند منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷، اعلامیه‌های یونسکو درباره حفاظت از آموزش در زمان مخاصمات، اعلامیه مدارس امن (۲۰۱۵) و… به ساحت مقدس فیضیه دانشگاه‌ها به عنوان پایگاه جهش علمی کشور و کانون به‌کارگیری علم و فن‌آوری در عرصه صنعت کشور و پایگاه همیشگی میهن‌دوستان به نمایش گذاشت. غافل از اینکه چراغ پر فروغ علم در میهن عزیزمان خاموش شدنی نیست.

انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن محکوم نمودن حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان که به شهادت جمعی از بهترین فرزندان و سرداران این سرزمین از جمله استاد شهیدمان دکتر سعید شمقدری منجر گردید و بخشی از زیرساخت‌های ارزشمند آن را تخریب نمود، اعلام می‌دارد که تمام ظرفیت و توان علمی و عملی خود را برای رفع اثرات تجاوز ددمنشانه دشمن، بیشتر و بهتر از گذشته، به کار خواهند بست و خود را به ساختن بهتر آنچه دشمن شیطانی به زبونی از بین برد متعهد دانسته و تا آخرین قطره خون، خود را وام‌دار رزمندگانی می‌داند که در تمامی عرصه‌های دفاعی، صنعتی، علمی و… در راه این سرزمین از جان شیرین‌شان گذشته و از ایران عزیزمان محافظت نمودند.

پس از این روزهای سختی که بر میهنمان می‌گذرد، ققنوس‌وار دوباره اوج خواهیم گرفت و ایرانی خواهیم ساخت زیباتر، قوی‌تر و استوارتر از هر زمان دیگری در تاریخ‌مان ان‌شاءا…

