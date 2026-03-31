تخصیص۸۲۰ میلیارد تومان برای انجام تعمیرات جزئی اماکن مسکونی و تجاری بخش خصوصی

به گزارش ایلنا، نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به تلاش دولت برای خدمات‌رسانی ویژه به شهروندان گفت: ۲۳ همت اعتبار در اختیار کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفته است تا برای خدمات‌رسانی به شهروندان هزینه کنند.

نصرتی افزود: این پرداخت‌ها از محل منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با هدف خدمت‌رسانی ویژه به شهروندان و عبور از شرایط اضطرار طی یک ماه گذشته پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۴، با رشد ۱۰۰٪ همراه بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: ۸۲۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به اجرائی شدن مصوبه هیات وزیران در انجام تعمیرات جزئی اماکن مسکونی و تجاری بخش خصوصی، مستقیما به حساب کلان‌شهرها پرداخت شده است.

انتهای پیام/