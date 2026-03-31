نرخ حق بیمه سلامت بر اساس دهک در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران از اعلام نرخ حق بیمه سلامت بر اساس دهک در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حق بیمه دهکهای اول تا پنجم به طور کامل توسط دولت پرداخت شده و سایر دهکها از درصدهایی تخفیف در پرداخت حق بیمه برخوردار هستند.
به گزارش ایلنا، جمشید شایانفر، مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: افراد مشمول دهکهای ششم تا دهم در حال حاضر میتوانند با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت و ثبت اطلاعات خود و پرداخت حق بیمه مشخص شده و بر اساس دهک بندی، تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.
وی ادامه داد: دهکهای اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرند. مشمولین دهک ششم با حمایت ۶۰ درصدی دولت، دهک هفتم با حمایت ۵۰ درصدی دولت، دهک هشتم با حمایت ۴۰ درصدی دولت و دهک نهم با حمایت ۳۰ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه سلامت، میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه، تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار بگیرند.
مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: دهک دهم درآمدی نیز باید جهت پوشش بیمهای، کل حق بیمه که به میزان ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۲۰ تومان برای یک سال است را پرداخت کنند.
به گزارش وبدا، شایانفر بیان کرد: میزان پرداختی حق بیمه دهک ششم با اعمال ۶۰ درصد حمایت دولت برای یک سال، یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۱۲۸ تومان، برای دهک هفتم با اعمال ۵۰ درصد حمایت دولت، ۲ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۱۶۰ تومان، برای دهک هشتم با اعمال ۴۰ درصد حمایت دولت، ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۹۲ تومان، برای دهک نهم با اعمال ۳۰ درصد حمایت دولت، ۳ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۲۴ تومان، تعیین شده است.