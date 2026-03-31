به گزارش ایلنا، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با هدف ارتقای سلامت روان شهروندان و ارائه خدمات حمایتی در شرایط حساس کنونی، «میز مشاوره روان‌شناسی» با مشارکت جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا (س) در ایستگاه مترو میدان حضرت ولیعصر (عج) آغاز شده است.

این طرح که به‌صورت رایگان و به مدت یک هفته اجرا می‌شود، با تمرکز بر کاهش اضطراب، مدیریت فشارهای روانی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، خدمات تخصصی مشاوره را در اختیار مسافران مترو قرار می‌دهد.

