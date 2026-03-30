بازدید معاون پرستاری از یک مرکز درمانی در جنوب تهران
به گزارش ایلنا، عباس عبادی معاون پرستاری با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، ضمن بررسی فرآیندهای پرستاری از نزدیک در جریان وضعیت درمانی مجروحان و بیماران قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش محوری پرستاران در ارائه مراقبتهای حیاتی، تأکید کرد: تلاش پیوسته و مسئولانه اعضای کادر سلامت، بهویژه پرستاران، عامل اصلی حفظ کیفیت خدمات درمانی در شرایط حساس و بحرانی است. این موضوع جلوهای از تعهد حرفهای پرستاران است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، مسئولیتپذیری و آمادگی دائمی پرستاران را یکی از مهمترین پشتوانههای نظام سلامت دانست و گفت: قدردانی از زحمات آنها یک وظیفه سازمانی است و وزارت بهداشت در مسیر تقویت حمایتهای عملی از آنها تلاش میکند.