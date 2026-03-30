مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران خبر داد
رشد چشمگیر اهدای خون بانوان و نوجوانان / افزایش ۲برابری ذخایر خونی
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، با قدردانی از تلاش مدیران کل و کارکنان انتقال خون استانها، از رشد قابلتوجه آمار اهدای خون، بهبود وضعیت ذخایر و موفقیت در مدیریت ایام رمضان و تعطیلات نوروز خبر داد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام وبدا، احمد قرهباغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، در پی گفتوگوی تلفنی با تمامی مدیران کل انتقال خون استانها، ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی و موفقیت برای کارکنان و خانوادههای آنان، از تلاشهای مستمر و ارزشمند مجموعههای استانی تقدیر کرد.
وی با اشاره به عملکرد درخشان مراکز انتقال خون در ماه رمضان و روزهای پایانی سال گذشته، گفت: از ابتدای جنگ رمضان شاهد افزایش معنادار مراجعهکنندگان، بهویژه جوانان زیر ۲۵ سال و بانوان، رشد چشمگیر آمار اهدای خون، دو برابر شدن ذخایر و بیش از ۹۰ درصد افزایش در جابهجایی خون در شبکه ملی خونرسانی بودهایم؛ این دستاوردها نتیجه برنامهریزی، همت و تلاش قابل تحسین شماست.
قرهباغیان وضعیت ذخایر خون کشور را مطلوب و در برخی مناطق عالی توصیف کرده و افزود: با توجه به تاریخ انقضا، نیاز مراکز درمانی، نیاز به پلاکت و خون تازه کاهشلکوسیتیافته، حضور مسافران نوروزی و ضرورت حفظ منابع و نیروی انسانی، بازنگری در برنامههای جاری ضروری است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون همچنین از اقدامات رفاهی انجامشده برای کارکنان استانها قدردانی کرد.
وی جذب اعتبارات فصل دو و بودجههای عمرانی در بخشهایی از کشور را نیز نشانه مدیریت کارآمد استانها دانست و تاکید کرد: این اعتبارات نقش مهمی در پرداخت بدهیها، تأمین اقلام مصرفی، ذخیرهسازی مناسب و همچنین تقویت تجهیزات و زیرساختهای انتقال خون مانند واحدهای اهدای خون و تیمهای سیار دارد.
قرهباغیان در بخش دیگری از سخنان خود از معاونان، مدیران ستادی و تمامی کارکنان ستاد سازمان انتقال خون نیز قدردانی کرد و گفت: تلاشهای شما در پیشبرد اهداف ملی انتقال خون شایسته سپاس است.
او در پایان ضمن تجلیل مجدد از همه کارکنان انتقال خون کشور اظهار داشت: انشاءالله پس از عادی شدن شرایط، برای دیدار، عرض ادب، قدردانی و بهرهگیری از تجارب ارزشمند شما در مناطق مختلف، به استانها سفر خواهم کرد.