معاون عمران وزیر کشور:
تامین اعتبار برای تعمیرات جزئی اماکن بخش خصوصی آسیبدیده از جنگ
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: برای تعمیرات جزئی اماکن تجاری، مسکونی و صنعتی بخش خصوصی آسیبدیده از جنگ رمضان در ۲۰ استان ۱.۲ همت اعتبار درنظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: جبران خسارتهای مردم ناشی از حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی از جمله اولویتهای دولت است.
به همین منظور ۱.۲ همت در اختیار استانداران استانهای آسیبدیده قرار گرفت تا برای کمک به انجام تعمیرات جزئی اماکن تجاری، مسکونی و صنعتی بخش خصوصی در شهرها و روستاهای آسیبدیده از جنگ در استان، فارغ از جمعیت و همچنین اعمال تمهیدات و هزینهکرد برای ارتقای سطح آمادگی و پیشگیری از بروز وقفه یا اختلال در ارائه خدمات در حوزه مدیریت شهری و روستایی، مورد استفاده قرار گیرد.