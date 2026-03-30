خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون عمران وزیر کشور:

تامین اعتبار برای تعمیرات جزئی اماکن بخش خصوصی آسیب‌دیده از جنگ

کد خبر : 1767332
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: برای تعمیرات جزئی اماکن تجاری، مسکونی و صنعتی بخش خصوصی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در ۲۰ استان ۱.۲ همت اعتبار درنظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: جبران خسارت‌های مردم ناشی از حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی از جمله اولویت‌های دولت است.

 به همین منظور ۱.۲ همت در اختیار استانداران استان‌های آسیب‌دیده قرار گرفت تا برای کمک به انجام تعمیرات جزئی اماکن تجاری، مسکونی و صنعتی بخش خصوصی در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده از جنگ در استان، فارغ از جمعیت و همچنین اعمال تمهیدات و هزینه‌کرد برای ارتقای سطح آمادگی و پیشگیری از بروز وقفه یا اختلال در ارائه خدمات در حوزه مدیریت شهری و روستایی، مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار