به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: جبران خسارت‌های مردم ناشی از حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی از جمله اولویت‌های دولت است.

به همین منظور ۱.۲ همت در اختیار استانداران استان‌های آسیب‌دیده قرار گرفت تا برای کمک به انجام تعمیرات جزئی اماکن تجاری، مسکونی و صنعتی بخش خصوصی در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده از جنگ در استان، فارغ از جمعیت و همچنین اعمال تمهیدات و هزینه‌کرد برای ارتقای سطح آمادگی و پیشگیری از بروز وقفه یا اختلال در ارائه خدمات در حوزه مدیریت شهری و روستایی، مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/