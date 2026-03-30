فعالیت غیرقانونی یک مرکز مشاوره تلفنی

به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، ابراهیم غفاری با اشاره به شرایط خاص سال ۱۳۹۸ و شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: با توجه به افزایش نیاز مردم به خدمات مشاوره‌ای و رشد تماس‌ها با صدای مشاور ۱۴۸۰ به‌منظور کاهش تماس‌های ناموفق و ارتقای سطح پاسخگویی مجوز نخستین مرکز مشاوره تلفنی غیردولتی کشوری برای یک مرکز مشاوره تلفنی صادر شد.

غفاری افزود: با گذشت دو سال از فعالیت این مرکز، تخلفات متعددی از جمله دریافت مبالغ بیش از تعرفه‌های مصوب، دریافت اجباری هزینه کل جلسات از تماس‌گیرندگان و نبود نظارت کافی از سوی سوپروایزرها گزارش شد که در پی آن شکایات متعددی از سوی مردم از طریق خط ۱۴۸۲ و ادارات بهزیستی استان‌ها ثبت شد.

مدیرکل دفتر خدمات مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پس از دریافت شکایات، جلسات متعددی با صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز برگزار و تذکرات لازم ارائه شد اما متأسفانه تغییری در روند فعالیت مرکز ایجاد نشد. در ادامه اخطارهای اول و دوم از سوی بهزیستی استان تهران صادر شد و نهایتاً به دلیل تداوم تخلفات وعدم اصلاح رویه، کمیسیون ماده ۲۶ کشور حکم به تعطیلی این مرکز داد.

غفاری تصریح کرد: پس از لغو مجوز، بهزیستی استان تهران طی مکاتبه‌ای با اداره اماکن عمومی، خواستار پلمب این مرکز شد، اما با وجود این اقدامات، مرکز مذکور همچنان با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی به‌صورت غیرقانونی به ارائه خدمات مشاوره ادامه می‌دهد.

