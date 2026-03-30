آمار معلمان و دانش آموزان شهید در جنگ/ ۸۶۴ فضای آموزشی تخریب شدند

در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف ایران، صدها معلم و دانش‌آموز شهید مجروح شدند؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از قربانیان این حملات را غیرنظامیان تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایلنا، بر اساس آمارهای منتشرشده، از زمان آغاز تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مجموعاً ۲۹۰ معلم و دانش‌آموز به شهادت رسیده‌اند. از این تعداد، ۲۳۴ نفر دانش‌آموز و ۵۶ نفر معلم بوده‌اند. 

همچنین در جریان این حملات، ۱۹۵ نفر از معلمان و دانش‌آموزان نیز مجروح شده‌اند که شامل ۱۷۲ دانش‌آموز و ۲۳ معلم است. 

علاوه بر تلفات انسانی، زیرساخت‌های آموزشی نیز آسیب گسترده‌ای دیده‌اند. طبق این آمار، در مجموع ۸۶۴ فضای وابسته به آموزش و پرورش دچار خسارت شده که ۷۶۰ مورد آن مدارس بوده، ۵۱ فضای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۶ اردوگاه دانش آموزی است. 

به گزارش صدا و سیما، این حملات موجب آسیب جدی به روند آموزش در مناطق مختلف کشور شده است.

 

