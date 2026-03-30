آمار معلمان و دانش آموزان شهید در جنگ/ ۸۶۴ فضای آموزشی تخریب شدند

به گزارش ایلنا، بر اساس آمارهای منتشرشده، از زمان آغاز تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مجموعاً ۲۹۰ معلم و دانش‌آموز به شهادت رسیده‌اند. از این تعداد، ۲۳۴ نفر دانش‌آموز و ۵۶ نفر معلم بوده‌اند.

همچنین در جریان این حملات، ۱۹۵ نفر از معلمان و دانش‌آموزان نیز مجروح شده‌اند که شامل ۱۷۲ دانش‌آموز و ۲۳ معلم است.

علاوه بر تلفات انسانی، زیرساخت‌های آموزشی نیز آسیب گسترده‌ای دیده‌اند. طبق این آمار، در مجموع ۸۶۴ فضای وابسته به آموزش و پرورش دچار خسارت شده که ۷۶۰ مورد آن مدارس بوده، ۵۱ فضای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۶ اردوگاه دانش آموزی است.

به گزارش صدا و سیما، این حملات موجب آسیب جدی به روند آموزش در مناطق مختلف کشور شده است.

