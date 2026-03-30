همکاری با شبکههای معاند در پوشش شرکت خدماتی/ متهمان شناسایی و دستگیر شدند
بنابر اعلام مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تعدادی از افرادی که تحت پوشش یک شرکت خدماتی اقدام به ارتباط با شبکههای معاند و ارسال تصاویر و موقعیت نیروها و اماکن حساس میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که با همکاری هوشیارانه شهروندان، ماموران سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ موفق شدند تعدادی از افرادی را که تحت پوشش یک شرکت خدماتی اقدام به ارتباط با شبکههای معاند و ارسال تصاویر و موقعیت نیروها و اماکن حساس میکردند، شناسایی و دستگیر کنند.
شناسایی و دستگیری این افراد، پس از دریافت گزارشهای مردمی درباره تردد مشکوک این افراد انجام شد که در پی آن، تیمهای تخصصی پلیس، اقدامات لازم برای بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
بنابر اعلام سایت پلیس، استفاده از تجهیزات و برقراری ارتباطات غیرقانونی تحت هر عنوانی ممنوع است و با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.