پیام تسلیت رئیس سازمان منابع طبیعی در پی شهادت فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی و همکارانش
رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در پیامی شهادت فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی و جمعی از همکارانش را در پی حملات ددمنشانه آمریکایی - صهیونی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا در پیام تسلیت رضا افلاطونی - معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آمده است: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» 

شهادت سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده شجاع و دلاور یگان حفاظت و جمعی از همکاران عزیز سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور که در پی حمله ناجوانمردانه و ددمنشانه آمریکایی و صهیونیستی به لقاءالله پیوستند، مایه تأثر و تألم فراوان گردید. 

شهادت این سردار سرافراز و همکاران عزیز شهید داود عمرانی، شهید مرتضی مقصودی، شهید سیدسعید موسوی‌نژاد نائینی، شهید علی منتظری و شهید اصغر مشکانی گواهی بر ایثار و غیرت مدافعان خدوم امنیت زیستی این مرز و بوم است که با نثار خون پاک خود، پرچم اقتدار و عزت ایران اسلامی را در برابر دشمنان کینه‌توز استوار نگه داشته‌اند. این واقعه تلخ اگرچه غمی سخت بر دل‌های ما نهاد، اما رشادت و خدمات‌شان میراثی گران‌بها از شجاعت و پایداری را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت. 

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، فرماندهی کل قوا و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف و قهرمان ایران، به ویژه خانواده‌های محترم و داغدار این عزیزان و تمامی همکاران گرامی در سراسر کشور تسلیت عرض می‌نمایم. 

از درگاه خداوند متعال برای روح این شهیدان والامقام، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و سلامت مسئلت دارم. »

 

