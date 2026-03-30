دریافت دومین محموله امدادی از کشور عراق

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: دومین محموله امدادی از کشور عراق (کربلا و نجف اشرف) به کشور ما ارسال شد.

وی افزود: این محموله‌ها شامل اقلام پزشکی، دارویی، زیستی و غذایی است که به عنوان شروع کمک‌های امدادی محسوب می‌شود.

کولیوند افزود: پیام مردم عراق فقط امدادی نیست، بلکه مردم عراق ثابت کردند در کنار مردم ایران هستند و ما هم معتقدیم که امروز تمام اسلام در مقابل تمام ظلم ایستاده است.

وی ادامه داد: این همکاری دو جانبه بوده است هرچند ما هیچ وقت درخواست کمک نکرده بودیم ولی این نگاه یعنی همراهی و کمک و من تشکر می‌کنم البته ما تنها نیستیم و خدا با ما هست.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه محموله‌های امدادی تاکنون از کشورهای عراق، روسیه ۳۳۰ تن محموله دارویی، از کشور تاجیکستان و چین دریافت شده است، تصریح کرد: کمک‌ها بلافاصله بعد از تحویل در بین استان‌هایی که مورد تهاجم قرار گرفتند، توزیع می‌شود.

وی افزود: کالاهایی که وارد شده تاکنون شامل اقلام دارویی، پزشکی و زیستی است.

