رئیس جمعیت هلال احمر:

دریافت دومین محموله امدادی از کشور عراق

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: دومین محموله امدادی از کشور عراق را دریافت کردیم و تاکنون محموله‌های امدادی از روسیه، تاجیکستان و چین دریافت شده است.

به گزارش ایلنا،  پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: دومین محموله امدادی از کشور عراق (کربلا و نجف اشرف) به کشور ما ارسال شد. 

وی افزود: این محموله‌ها شامل اقلام پزشکی، دارویی، زیستی و غذایی است که به عنوان شروع کمک‌های امدادی محسوب می‌شود. 

کولیوند افزود: پیام مردم عراق فقط امدادی نیست، بلکه مردم عراق ثابت کردند در کنار مردم ایران هستند و ما هم معتقدیم که امروز تمام اسلام در مقابل تمام ظلم ایستاده است. 

وی ادامه داد: این همکاری دو جانبه بوده است هرچند ما هیچ وقت درخواست کمک نکرده بودیم ولی این نگاه یعنی همراهی و کمک و من تشکر می‌کنم البته ما تنها نیستیم و خدا با ما هست. 

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه محموله‌های امدادی تاکنون از کشورهای عراق، روسیه ۳۳۰ تن محموله دارویی، از کشور تاجیکستان و چین دریافت شده است، تصریح کرد: کمک‌ها بلافاصله بعد از تحویل در بین استان‌هایی که مورد تهاجم قرار گرفتند، توزیع می‌شود. 

وی افزود: کالاهایی که وارد شده تاکنون شامل اقلام دارویی، پزشکی و زیستی است.

