به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، دقایقی پس از وقوع حمله هوایی دشمن به دو محله مسکونی در پهنه غرب پایتخت، چندین تیم تخصصی از مددکاران گشت فوریت‌های اجتماعی به همراه یوسف مقدمی معاون حمایت‌های اجتماعی این سازمان در محل حادثه حاضر شدند.

در این حضور میدانی که با هدف کاهش آلام روحی و رسیدگی عاجل به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده صورت گرفت، مددکاران اجتماعی اقدامات گسترده‌ای را در حوزه مشاوره بحران، آرام‌سازی کودکان و سالمندان انجام دادند.

یوسف مقدمی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تیم‌های مددکاری ما دوشادوش سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، تا آخرین لحظه در کنار شهروندان خواهند بود. وظیفه ما در این لحظات سخت، تنها ارائه خدمات فیزیکی نیست، بلکه ترمیم آسیب‌های روحی و ایجاد اطمینان خاطر در دل خانواده‌هایی است که مورد هجمه دشمن قرار گرفته‌اند.

