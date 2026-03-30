بودجه ۱۶ همتی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در ۱۴۰۵

​مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۳۰ گروه بیماری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، ، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره پرداخت هزینه دارویی و درمانی در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، افزود: ابتدا سهم بیمه‌های پایه توسط بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پرداخت شده و الباقی هزینه توسط صندوق پرداخت می‌شود. 

وی ادامه داد: عمده هزینه این بیماران در بسته‌های خدمتی در سامانه‌های بیمه‌ها بارگذاری شده و فقط ۵ درصد هزینه دارویی و درمانی این بیماران از منابع خارج از ضوابط با اختیار استان‌ها پرداخت می‌شود. 

بنا بر اعلام وبدا، ناصحی بیان کرد: عمده هزینه‌های این بیماران در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت می‌شود.

 

