کلاس‌های دانشگاه تهران از ۱۵ فروردین به صورت مجازی است

کلاس‌های دانشگاه تهران از ۱۵ فروردین به صورت مجازی است
معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه را در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این دانشگاه آمده؛ به اطلاع همه دانشجویان عزیز، اعضای ارجمند هیأت علمی و کارکنان شریف دانشگاه تهران می‌رساند، ادامه فعالیت‌های آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد بود: 

پیرو اطلاعیه‌های قبلی و به منظور مساعدت با دانشجویان، مهلت حذف و اضافه دروس نیمسال جاری، در بازه زمانی ۱۶ الی ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است. 

همه کلاس‌های دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی از ۱۵ فروردین تا اعلام بعدی به صورت برخط برگزار خواهد شد. 

ضمناً استفاده از محیط elearn.ut.ac.ir برای سایر محیط‌های فضای مجازی در اولویت است. 

مهلت برگزاری جلسه دفاعیه پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پروپوزال و رساله دکتری نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شده است. 

انجام دفاعیه در این بازه منوط به ایجاد سر ترم است لیکن تمدید مهلت مذکور مشمول پرداخت شهریه نمی‌باشد. 

رعایت مقررات نظام وظیفه (برای آقایان دانشجو) و تحصیل هم‌زمان مورد تاکید است. 

برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی به شیوه شفاهی در صورت تأیید معاونت آموزشی واحد محل تحصیل بلامانع است. 

زمان برگزاری امتحانات دروس عملی باقیمانده از نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و چگونگی برگزاری دروس عملی نیمسال جاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

