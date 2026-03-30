به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، متن بیانیه دکتر سیمایی و دکتر ظفرقندی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محکومیت حمله به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی اسرائیل به ایران، به شرح زیر است:

۲۴ اسفند شاهد آسیب به دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز در پی حمله متجاوزین بودیم. در ۴ فروردین ماه امسال دانشگاه صنعتی اصفهان مورد تجاوز نظامی رژیم متجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونی قرار گرفت.

همچنین در برخی از حملات این دو نیروی متجاوز بخشی از پردیس علم و فناوری و پردیس بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه ارومیه آسیب دید. دانشگاه علم و صنعت در فروردین ماه امسال مورد تجاوز قرار گرفت. اینها تنها بخشی از اقدامات تاسف برانگیز متجاوزین آمریکایی و اسرائیلی به ساحت مقدس دانشگاه‌های ایران هستند.

علاوه بر هدف قراردادن اماکن دانشگاهی و مراکز درمانیِ آموزشی شخصیت‌های دانشگاهی نیز آماج اقدامات ددمنشانه دشمنان این خاک و بوم بوده‌اند. ترور دانشمندان در تجاوز خردادماه ۱۴۰۴ آن دو رژیم به کشور عزیزمان در حمله اخیر آن دو رژیم سفاک هم ادامه دارد. متاسفانه اخبار دانشگاهیان شهید، اعم از دانشجو و استاد هر روز از دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور دریافت می‌شود.

آنچه گفته شد قطره‌ای از دریای جنایات رژیم‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است؛ اقداماتی که نه تنها با اصول شرافت و اخلاق ناهمخوان است بلکه با موازین حقوق بین‌المللی نیز مخالف است. این اقدام برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ است که مبنای اصلی حفاظت از اشخاص و سازه‌های غیر نظامی در زمان جنگ می‌باشد.

به‌ویژه مواد ۵۰ و ۵۲ پروتکل ۱ الحاقی به آن کنوانسیون در این خصوص صراحت کافی دارد. به علاوه، اهمیت حفاظت از دانشگاه و دانشگاهیان در بیانیه آموزشگاه‌های ایمن ۲۰۱۵ (Safe School Declaration) مورد تاکید کشورها قرار گرفته است. پرونده‌های کیفری متعدد در خصوص جرائم جنگی نیز بر لزوم حمایت از اشخاص و اماکن غیر نظامی در طول جنگ تاکید داشته‌اند پرونده های Prosecutor v. Stanislav Galie و Prosecutor v. Pavle Strugar در چهارچوب جنایات واقع شده در یوگوسلاوی سابق نمونه‌هایی از این قبل پرونده‌ها هستند.

ما به‌عنوان مدیران نهاد علم در ایران توجه همکارانمان در سراسر دنیا را به این جنایات جلب می‌کنیم این جنایات اگر امروز و اینجا محکوم نشوند در انتظار محیط‌های دانشگاهی کشورهای دیگر خواهد بود.

