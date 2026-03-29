سخنگوی شهرداری تهران:
صهیونیست ها به مراکز خدمت رسانی حمله می کنند
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به حمله عوامل صهیونیستی به مراکز خدماتی مانند آتش نشانی و اتوبوس ها در ایام دی ماه گفت: در جنگ اخیر هم صهیونیست ها حمله به مراکز خدمت رسانی را در برنامه داشته اند.
به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در تشریح حمله تروریستی امروز به یکی از فروشگاه های شهرداری تهران گفت: راس ساعت 7:20 دقیقه صبح امروز ، فروشگاه شهروند محله افسریه با عنوان والفجر به مساحت حدود 800 متر مربع و یک غرفه میوه فروشی در کنار فروشگاه مورد اصابت مستقیم راکت جنگنده های آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت .
وی با بیان اینکه بر اثر این اصابت سازه های فروشگاه به کلی ویران و همه کالاهای موجود از بین رفته است گفت: این فروشگاه جزو مراکز خدماتی بوده که به جهت توزیع کالاهای تنظیم بازار در مناطق اصطلاحا کمتر برخوردار تهران فعالیت داشت .
محمدخانی با بیان اینکه با توجه به اینکه فروشگاه در زمان حمله هنوز به روی شهروندان باز نشده بوده از شهروندان کسی آسیب ندیده است گفت: در اثر اصابت این راکت، نیروی انتظامات فروشگاه و میوه فروشی زخمی شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند و عملیات درمان آن ها ادامه دارد.
سخنگوی شهرداری اضافه کرد: با توجه به از بین رفتن سازه فروشگاه و اموال و کالاهای موجود در آن، عملا فروشگاه از چرخه بهره برداری خارج شده است.