صهیونیست ها به مراکز خدمت رسانی حمله می کنند

وی با بیان اینکه بر اثر این اصابت سازه های فروشگاه به کلی ویران و همه کالاهای موجود از بین رفته است گفت: این فروشگاه جزو مراکز خدماتی بوده که به جهت توزیع کالاهای تنظیم بازار در مناطق اصطلاحا کمتر برخوردار تهران فعالیت داشت .

محمدخانی با بیان اینکه با توجه به اینکه فروشگاه در زمان حمله هنوز به روی شهروندان باز نشده بوده از شهروندان کسی آسیب ندیده است گفت: در اثر اصابت این راکت، نیروی انتظامات فروشگاه و میوه فروشی زخمی شدند که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند و عملیات درمان آن ها ادامه دارد.

سخنگوی شهرداری اضافه کرد: با توجه به از بین رفتن سازه فروشگاه و اموال و کالاهای موجود در آن، عملا فروشگاه از چرخه بهره برداری خارج شده است.