اعتراض رسمی هلالاحمر ایران به حملات دشمن به مراکز علمی؛ درخواست اقدام فوری صلیبسرخ
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در نامهای به رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ، با هشدار نسبت به تداوم حملات آمریکایی - صهیونی به زیرساختهای غیرنظامیبهویژه دانشگاهها، خواستار بررسی فوری و اقدام قاطع برای حفاظت از غیرنظامیان و مراکز علمی شد.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، در نامهای رسمی، نگرانی عمیق و اعتراض شدید خود را نسبت به آنچه «حملات هدفمند به مراکز علمی و دانشگاهی» خوانده، اعلام کرد.
وی با اشاره به رخدادهای ۳۰ روز گذشته گفت که مراکزی از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علم و صنعت تهران هدف حملات مکرر قرار گرفتهاند؛ حملاتی که به گفته او علاوه بر خسارات گسترده به زیرساختهای علمی، جان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان را تهدید کرده و روند آموزش را با اختلال جدی مواجه ساخته است.
کولیوند این اقدامات را نقض صریح اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصول «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط» دانست و تأکید کرد: هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، بهویژه مراکز آموزشی و فرهنگی، میتواند مصداق نقض فاحش این قواعد و حتی جنایت جنگی تلقی شود.
در این نامه همچنین به تعارض این حملات با حقوق اساسی بشر از جمله حق حیات، امنیت فردی و دسترسی به آموزش اشاره شده و نسبت به پیامدهای بلندمدت آن بر میراث علمی و فرهنگی هشدار داده شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه از کمیته بینالمللی صلیبسرخ خواست با انجام بررسی فوری، مستقل و بیطرفانه، موارد نقض را بهصورت رسمی اعلام کرده و با استفاده از ظرفیتهای نظارتی خود، اقدامات مؤثری برای توقف این روند و تضمین حفاظت از غیرنظامیان و مراکز علمی و فرهنگی اتخاذ کند.
نابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، وی در پایان هشدار داد که تداوم سکوت یا عدم اقدام مؤثر در قبال چنین رویدادهایی، میتواند به تضعیف قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و عادیسازی حمله به زیرساختهای غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه منجر شود.