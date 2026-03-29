به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر در اطلاعیه‌ای درباره آسیب‌های حملات هوایی آمریکایی - صهیونی به مناطق غیرنظامی ایران اعلام کرد: در حملات اخیر ۱۰۲ هزار و ۴۳ واحد غیرنظامی شامل ۲۰ هزار و ۹۱۷ واحد تجاری و ۸۰ هزار و ۲۱۲ واحد مسکونی آسیب دید.

متاسفانه ۳۱ هزار و ۵۶۲ واحد مسکونی و تجاری در تهران کاملا از بین رفتند و یا آسیب‌های جدی دیدند.

همچنین در ادامه اطلاعیه آمده است که ۲۹۶ مرکز بهداشتی، درمانی و اورژانس نیز آسیب دیده اند.

